Машину привезут покупателю из Европы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане выставлен на продажу внедорожник Mercedes-Benz G-класса AMG за 58 350 000 рублей, что по текущему курсу составляет более чем полмиллиона евро. Объявление размещено на сайте Avito.

«Цена 550 000 евро включает в себя все расходы под ключ вместе с таможней», — сообщает в объявлении продавец. Также уточняет, что автомобиль для продажи будет привезен из Европы. Комплектацию покупатель может подобрать индивидуально.

Сайт Avito рассчитал примерные расходы на содержание такой машины в Курганской области при пробеге 13 700 км в год. Стоимость топлива составит 85 033 рублей, ОСАГО — 7 481 рубль, транспортный налог обойдется дороже всего — 120 000 рублей. За год содержания потребуется 212 514 рублей при ежемесячных затратах в 17 709 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вырос спрос на премиум-автомобили. Продажи таких машин в апреле—июне выросли на 110%.

Люксовый внедорожник вместе со всеми расходами на доставку и таможню купить можно за 550 тысяч евро Фото: сайт Avito

Комплектацию, согласно объявлению, подобрать можно индивидуально Фото: сайт Avito