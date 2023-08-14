14 августа 2023

В деле свердловских туристов, не улетевших в Турцию, нашли след недружественных стран

В Red Wings не смогли оперативно починить самолеты ради застрявших в Турции свердловчан из-за санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Из-за поломки двух самолетов авиакомпания не смогла перевезти туристов в Анталью и обратно Фото:

Одна из причин, почему возникли проблемы с перевозкой пассажиров из Екатеринбурга в Анталью (Турция) и обратно — невозможность оперативно починить самолеты. Из-за санкционного давления затягивается поставка запчастей, говорится в письме авиакомпании директора Red Wings Евгения Солодилина, разосланном пострадавшим пассажирам. Копия имеется в распоряжении URA.RU.

«Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые авиакомпанией меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением», — говорится в письме Солодилина пассажирам.

Проблемы с перевозкой пассажиров у перевозчика начались 13 августа из-за поломки двух лайнеров. Порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Росавиация приняла решение направить резервные самолеты. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург. Red Wings пообещал предоставить своим клиентам абонемент на год бесплатного полета, чтобы компенсировать неудобства.

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Одна из причин, почему возникли проблемы с перевозкой пассажиров из Екатеринбурга в Анталью (Турция) и обратно — невозможность оперативно починить самолеты. Из-за санкционного давления затягивается поставка запчастей, говорится в письме авиакомпании директора Red Wings Евгения Солодилина, разосланном пострадавшим пассажирам. Копия имеется в распоряжении URA.RU. «Работа в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запасных частей, усложняющих оперативный ремонт воздушных судов, а также предпринятые авиакомпанией меры по организации питания и размещению пассажиров в гостиницах не являются в данном случае достаточным и исчерпывающим объяснением», — говорится в письме Солодилина пассажирам. Проблемы с перевозкой пассажиров у перевозчика начались 13 августа из-за поломки двух лайнеров. Порядка 800 туристов трое суток не могли вылететь из Антальи в Екатеринбург и в обратном направлении. Росавиация приняла решение направить резервные самолеты. Первые пассажиры уже прибыли в Анталью, а часть застрявших пассажиров вернулась в Екатеринбург. Red Wings пообещал предоставить своим клиентам абонемент на год бесплатного полета, чтобы компенсировать неудобства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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