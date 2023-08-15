Shot: подозреваемый владелец склада в Махачкале, где был взрыв, объявлен в розыск

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Вечный огонь в Александровском саду Кремля. Москва , полиция, мвд россии
Предполагаемого владельца склада Эльдара Насрулаева ищут правоохранители Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Предполагаемый владелец склада, где произошел взрыв в Махачкале, Эльдар Насрулаев объявлен в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры.

«В розыск после взрыва на АЗС в Махачкале объявлен 34-летний Эльдар Насрулаев», — передает Shot со ссылкой на свои источники. По версии telegram-канала, удобрения сдетонировали после возгорания при техработах. После этого огонь перешел на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машины с газом.

Супруга Насрулаева заявила, что видела его в последний раз днем ранее. Мужчине запрещен выезд и вылет из Дагестана. Источник РИА Новости в правоохранительных органах также указал, что предполагаемый владелец автосервиса раньше был судим за нелегальную продажу газа на АЭС

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером 15 августа. По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 35 погибших. Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим ЧС в республике. Возбуждено уголовное дело. В том числе, прокуратура РФ проверит законность размещения заправки.

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Предполагаемый владелец склада, где произошел взрыв в Махачкале, Эльдар Насрулаев объявлен в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры. «В розыск после взрыва на АЗС в Махачкале объявлен 34-летний Эльдар Насрулаев», — передает Shot со ссылкой на свои источники. По версии telegram-канала, удобрения сдетонировали после возгорания при техработах. После этого огонь перешел на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машины с газом. Супруга Насрулаева заявила, что видела его в последний раз днем ранее. Мужчине запрещен выезд и вылет из Дагестана. Источник РИА Новости в правоохранительных органах также указал, что предполагаемый владелец автосервиса раньше был судим за нелегальную продажу газа на АЭС Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером 15 августа. По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 35 погибших. Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим ЧС в республике. Возбуждено уголовное дело. В том числе, прокуратура РФ проверит законность размещения заправки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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