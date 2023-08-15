Shot: подозреваемый владелец склада в Махачкале, где был взрыв, объявлен в розыск

15 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Предполагаемого владельца склада Эльдара Насрулаева ищут правоохранители Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Предполагаемый владелец склада, где произошел взрыв в Махачкале, Эльдар Насрулаев объявлен в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры. «В розыск после взрыва на АЗС в Махачкале объявлен 34-летний Эльдар Насрулаев», — передает Shot со ссылкой на свои источники. По версии telegram-канала, удобрения сдетонировали после возгорания при техработах. После этого огонь перешел на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машины с газом. Супруга Насрулаева заявила, что видела его в последний раз днем ранее. Мужчине запрещен выезд и вылет из Дагестана. Источник РИА Новости в правоохранительных органах также указал, что предполагаемый владелец автосервиса раньше был судим за нелегальную продажу газа на АЭС Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером 15 августа. По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 35 погибших. Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим ЧС в республике. Возбуждено уголовное дело. В том числе, прокуратура РФ проверит законность размещения заправки.

Предполагаемый владелец склада, где произошел взрыв в Махачкале, Эльдар Насрулаев объявлен в розыск. По версии следствия, 34-летний подозреваемый устроил незаконный склад и хранил в автосервисе 100 тонн селитры. «В розыск после взрыва на АЗС в Махачкале объявлен 34-летний Эльдар Насрулаев», — передает Shot со ссылкой на свои источники. По версии telegram-канала, удобрения сдетонировали после возгорания при техработах. После этого огонь перешел на соседнюю АЗС, где взорвались цистерны и машины с газом. Супруга Насрулаева заявила, что видела его в последний раз днем ранее. Мужчине запрещен выезд и вылет из Дагестана. Источник РИА Новости в правоохранительных органах также указал, что предполагаемый владелец автосервиса раньше был судим за нелегальную продажу газа на АЭС Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером 15 августа. По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 35 погибших. Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим ЧС в республике. Возбуждено уголовное дело. В том числе, прокуратура РФ проверит законность размещения заправки.