МО РФ впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
В Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожило четыре французские ракеты  SCALP-EG Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре французские ракеты большой дальности SCALP-EG. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, две самоходные словацкие гаубицы ZUZANA-2 были подбиты на купянском направлении.

«Средства ПВО за сутки перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на купянском направлении были поражены две словацкие самоходные гаубицы ZUZANA-2.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы ударили по украинским предприятиям военной промышленности. По словам ведомства, все объекты поражены. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, передает RT.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре французские ракеты большой дальности SCALP-EG. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, две самоходные словацкие гаубицы ZUZANA-2 были подбиты на купянском направлении. «Средства ПВО за сутки перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на купянском направлении были поражены две словацкие самоходные гаубицы ZUZANA-2. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы ударили по украинским предприятиям военной промышленности. По словам ведомства, все объекты поражены. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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