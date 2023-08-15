МО РФ впервые сообщило о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре французские ракеты большой дальности SCALP-EG. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, две самоходные словацкие гаубицы ZUZANA-2 были подбиты на купянском направлении.
«Средства ПВО за сутки перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на купянском направлении были поражены две словацкие самоходные гаубицы ZUZANA-2.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы ударили по украинским предприятиям военной промышленности. По словам ведомства, все объекты поражены. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области, передает RT.
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