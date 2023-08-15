После убийства бойца СВО мигрантом жители Юрюзани требуют закрыть ночное кафе

По ночам посетители кафе буянят и ругаются матом Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

После убийства мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом участника СВО Антона Чашкина жители Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) потребовали закрыть ночное кафе «Ерш». Как URA.RU рассказал председатель горсовета Алексей Куранов, работа заведения мешает прихожанам расположенного рядом храма. При этом нападение произошло в другом кафе — «Кайф».

«К нам обратился настоятель храма Рождества Христова отец Петр. Верующие вместе с настоятелем жалуются, что посетители „Ерша“ по ночам распивают спиртные напитки, громко кричат, беспокоят окружающих. Тем более, это стало актуальным после инцидента с нападением на Антона Чашкина», — сообщил URA.RU Куранов.

Получив жалобу, местные депутаты инициировали череду проверок со стороны контрольных органов. В главном управлении МЧС по области отметили, что были выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности.

«Сотрудник отдела надзорной деятельности участвовал в проверке в качестве специалиста. Проверку провела Катав-Ивановская городская прокуратура. В результате предприниматель В. П. Шабунин был привлечен к административной ответственности», — отметили в МЧС.

Из письма полицейских, направленного Куранову, следует, что за 2022 год с «Ершом» было связано 22 обращения. Посетители заведения людей избивали, таскали за волосы, нецензурно бранили, резали ножом, угрожали убийством, били носы, воровали телефоны и другие ценности.

При этом нарушений, которые бы могли повлечь закрытие заведения, не выявлено. А за распитые спиртных напитков по ночам граждан следует привлечь к административной ответственности. Об этом депутаты по итогам проверок сообщили настоятелю храма отцу Петру (Назарову). Для запрета продажи алкоголя вблизи храмов рычагов у местных властей нет. Чтобы они появились, необходимы подписи минимум 100 тысяч россиян под соответствующей инициативой и ее поддержка на федеральном уровне.

При подготовке материала URA.RU запросило комментарий в администрации Юрюзани. К моменту публикации ответ не поступил.

В Юрюзань Чашкин приехал с фронта в отпуск. Конфликт с мигрантом Ашурмахмадом в кафе «Кайф» в июле закончился для бойца в больнице, куда друзья отвезли пострадавшего мужчину. Через 10 дней, которые военнослужащий находился в коме, он скончался. Чашкина похоронили на Аллее Славы родного города. Дома остались вдова с маленьким сыном, воспитывать которого помогает бабушка убитого. Мигрант скрылся от правоохранительных органов, которые переквалифицировали дело на статью об убийстве.