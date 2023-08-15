По делу Блиновской арестовано имущество на 64 млрд рублей

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Избрание меры пресечения Блиновской Елене. Москва, блиновская елена
Елена Блиновская подозревается в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

По уголовному делу блогера Елены Блиновской было арестовано имущество на 64 миллиарда рублей. Об этом рассказал адвокат блогера Наталия Сальникова.

«В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей», — сказал адвокат. Его слова приводит РИА Новости.

В апреле против Блиновской было возбуждено уголовное дело. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Адвокат утверждает, что его клиентка выплатила около 30 миллионов неуплаченных налогов. До 26 октября Блиновская будет находиться под домашним арестом. В рамках уголовного дела были арестованы 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте.

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По уголовному делу блогера Елены Блиновской было арестовано имущество на 64 миллиарда рублей. Об этом рассказал адвокат блогера Наталия Сальникова. «В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей», — сказал адвокат. Его слова приводит РИА Новости. В апреле против Блиновской было возбуждено уголовное дело. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Адвокат утверждает, что его клиентка выплатила около 30 миллионов неуплаченных налогов. До 26 октября Блиновская будет находиться под домашним арестом. В рамках уголовного дела были арестованы 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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