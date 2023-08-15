По делу Блиновской арестовано имущество на 64 млрд рублей

По уголовному делу блогера Елены Блиновской было арестовано имущество на 64 миллиарда рублей. Об этом рассказал адвокат блогера Наталия Сальникова.
«В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей», — сказал адвокат. Его слова приводит РИА Новости.
В апреле против Блиновской было возбуждено уголовное дело. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Адвокат утверждает, что его клиентка выплатила около 30 миллионов неуплаченных налогов. До 26 октября Блиновская будет находиться под домашним арестом. В рамках уголовного дела были арестованы 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте.
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