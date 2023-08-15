На подлете к белгородскому Шебекино ПВО сбили воздушную цель

15 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе система ПВО сбила воздушную цель Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Система ПВО в Шебекинском городском округе поразила воздушную цель на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу», — заявил Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что никто не пострадал. По словам губернатора, из-за падения фрагментов повреждена кровля гаража частного дома и один легковой автомобиль. Он подчеркнул, что осмотр территории продолжается. Ранее глава региона сообщил, что системы ПВО сбили две воздушные цели в небе над селом Пушкарным, передает телеканал 360. По его словам, пострадавших нет. Минобороны РФ сообщило, что российские силы успешно пресекли атаки дронов ВСУ на Белгородскую область.

Система ПВО в Шебекинском городском округе поразила воздушную цель на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. По словам губернатора, из-за падения фрагментов повреждена кровля гаража частного дома и один легковой автомобиль. Он подчеркнул, что осмотр территории продолжается. Ранее глава региона сообщил, что системы ПВО сбили две воздушные цели в небе над селом Пушкарным, передает телеканал 360. По его словам, пострадавших нет. Минобороны РФ сообщило, что российские силы успешно пресекли атаки дронов ВСУ на Белгородскую область.