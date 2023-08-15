На подлете к белгородскому Шебекино ПВО сбили воздушную цель

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь, stock
Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе система ПВО сбила воздушную цель Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Система ПВО в Шебекинском городском округе поразила воздушную цель на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал.

По словам губернатора, из-за падения фрагментов повреждена кровля гаража частного дома и один легковой автомобиль. Он подчеркнул, что осмотр территории продолжается.

Ранее глава региона сообщил, что системы ПВО сбили две воздушные цели в небе над селом Пушкарным, передает телеканал 360. По его словам, пострадавших нет. Минобороны РФ сообщило, что российские силы успешно пресекли атаки дронов ВСУ на Белгородскую область.

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Система ПВО в Шебекинском городском округе поразила воздушную цель на подлете к городу. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. По словам губернатора, из-за падения фрагментов повреждена кровля гаража частного дома и один легковой автомобиль. Он подчеркнул, что осмотр территории продолжается. Ранее глава региона сообщил, что системы ПВО сбили две воздушные цели в небе над селом Пушкарным, передает телеканал 360. По его словам, пострадавших нет. Минобороны РФ сообщило, что российские силы успешно пресекли атаки дронов ВСУ на Белгородскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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