Экономист объяснил, почему увеличение ключевой ставки ЦБ не снизит курс доллара

Экономист Зубец: для снижения курса доллара нужно увеличить приток валюты в РФ

Для снижения курса доллара нужно вводить обязательную продажу валютной выручки, считает Алексей Зубец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю

Увеличение ключевой ставки ЦБ (Центробанка) не повлияет на курс доллара. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Если стоит задача сделать курс валюты более низким, необходимо обеспечить приток валюты в Россию. Ключевая ставка ЦБ этого не обеспечивает. Чтобы усилить курс рубля по отношению к доллару, необходимо, чтобы экспортеры делали больше валютной выручки на российском рынке. Для этого надо вводить обязательную продажу валютной выручки, как это у нас было в феврале—апреле 2022 года. Пока ЦБ не вел этого правила, а действует ставкой, то получается, что увеличение ее — это как мертвому припарка. Никакого влияния на курс рубля ставка не оказывает», — подчеркнул Алексей Зубец.

Директор Института социально-экономических исследований добавил, что рост ключевой ставки ЦБ нужен для того, чтобы остановить инфляцию. «Ставка имеет значение, если бы нужно было справиться с инфляцией, но инфляции у нас нет, а есть курс доллара. Подняли ее для стабилизации экономики и ее охлаждения. Но 12% — это очень много. Зачем они это сделали? В общем, не знает никто», — отметил Зубец.

Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять в материале агентства.