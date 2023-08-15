Пострадавших при взрыве в Махачкале эвакуируют в Москву

15 августа 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Число пострадавших при взрыве на АЗС осталось прежним Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Пострадавших 17 человек в результате взрыва на АЗС в Махачкале эвакуируют в медицинские центры Москвы на лечение. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова. «64 человека получают лечение в больницах, из них 17 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клинику Рошаля», — говорится в сообщении . Отмечается, что число жертв осталось прежним — 35 человек. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность.

Пострадавших 17 человек в результате взрыва на АЗС в Махачкале эвакуируют в медицинские центры Москвы на лечение. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова. «64 человека получают лечение в больницах, из них 17 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клинику Рошаля», — говорится в сообщении. Отмечается, что число жертв осталось прежним — 35 человек. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность.