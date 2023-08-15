Пострадавших при взрыве в Махачкале эвакуируют в Москву

Пострадавших 17 человек в результате взрыва на АЗС в Махачкале эвакуируют в медицинские центры Москвы на лечение. Об этом сообщила пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова.
«64 человека получают лечение в больницах, из них 17 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут транспортированы в медицинские центры в Москву, в том числе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Клинику Рошаля», — говорится
В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность.
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