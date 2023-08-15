Shot: на месте ЧП в Махачкале возникла новая угроза взрыва

15 августа 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

По данным Shot, в воздухе у ЧП в Махачкале появлися едкий дым Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале На месте ЧП в Махачкале появилась вероятность нового взрыва из-за задымления. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Руины только что начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, вызвали пожарных», — говорится в сообщении. По данным канала, людей эвакуируют на безопасное расстояние от угрозы. Отмечается, что в воздухе едкий дым, запах которого сильнее, чем утром. По данным канала, людям тяжело дышать. Обновлено в 22:37. В МЧС Дагестана сообщили, что пожарные не вызывались на место ЧП из-за задымления. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность. Число жертв составляет 35 человек.

На месте ЧП в Махачкале появилась вероятность нового взрыва из-за задымления. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Руины только что начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, вызвали пожарных», — говорится в сообщении. По данным канала, людей эвакуируют на безопасное расстояние от угрозы. Отмечается, что в воздухе едкий дым, запах которого сильнее, чем утром. По данным канала, людям тяжело дышать. Обновлено в 22:37. В МЧС Дагестана сообщили, что пожарные не вызывались на место ЧП из-за задымления. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность. Число жертв составляет 35 человек.