Shot: на месте ЧП в Махачкале возникла новая угроза взрыва

На месте ЧП в Махачкале появилась вероятность нового взрыва из-за задымления. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Руины только что начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, вызвали пожарных», — говорится в сообщении. По данным канала, людей эвакуируют на безопасное расстояние от угрозы.
Отмечается, что в воздухе едкий дым, запах которого сильнее, чем утром. По данным канала, людям тяжело дышать.
Обновлено в 22:37. В МЧС Дагестана сообщили, что пожарные не вызывались на место ЧП из-за задымления.
В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность. Число жертв составляет 35 человек.
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