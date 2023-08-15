Shot: на месте ЧП в Махачкале возникла новая угроза взрыва

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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, пожарная охрана, огонь
По данным Shot, в воздухе у ЧП в Махачкале появлися едкий дым Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

На месте ЧП в Махачкале появилась вероятность нового взрыва из-за задымления. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Руины только что начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, вызвали пожарных», — говорится в сообщении. По данным канала, людей эвакуируют на безопасное расстояние от угрозы.

Отмечается, что в воздухе едкий дым, запах которого сильнее, чем утром. По данным канала, людям тяжело дышать.

Обновлено в 22:37. В МЧС Дагестана сообщили, что пожарные не вызывались на место ЧП из-за задымления.

В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность. Число жертв составляет 35 человек.

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На месте ЧП в Махачкале появилась вероятность нового взрыва из-за задымления. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Руины только что начали настолько сильно дымить, что полицейские, охраняющие периметр, вызвали пожарных», — говорится в сообщении. По данным канала, людей эвакуируют на безопасное расстояние от угрозы. Отмечается, что в воздухе едкий дым, запах которого сильнее, чем утром. По данным канала, людям тяжело дышать. Обновлено в 22:37. В МЧС Дагестана сообщили, что пожарные не вызывались на место ЧП из-за задымления. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе веден режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены все, кто допустил халатность. Число жертв составляет 35 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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