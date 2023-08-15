Стало известно, когда рейсы из Екатеринбурга в Анталью вернутся к штатному расписанию

Red Wings: расписание рейсов Екатеринбург — Анталья нормализируется с 16 августа

15 августа 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Рейсы Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вернутся к штатному расписанию с 16 августа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Штатное расписание рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья вернется с 16 часов (по екатеринбургскому времени) 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings. «Начиная с 11:00 UTC (с 16 часов по екатеринбургскому времени — прим. URA.RU) 16 августа мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все три имеющиеся в парке воздушные суда Boeing-777 исправны и выполняют полеты», — сообщили в официальном telegram-канале Red Wings. На данный момент расписание самолетов с вылетом из Екатеринбурга в Анталью: рейс WZ 3071 вылетит 15 августа в 22 часа, рейс WZ3061 вылетит 16 августа в 3:00. Рейс WZ3062 из Антальи в Екатеринбург вылетит 16 августа в 5:10. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью, пассажиры ждали рейсы более трех суток. В авиакомпании Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой лайнеров. Росавиация поручила выделить резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры с задержанными туристами уже прибыли в Анталью и в Екатеринбург.

Штатное расписание рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья вернется с 16 часов (по екатеринбургскому времени) 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings. «Начиная с 11:00 UTC (с 16 часов по екатеринбургскому времени — прим. URA.RU) 16 августа мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все три имеющиеся в парке воздушные суда Boeing-777 исправны и выполняют полеты», — сообщили в официальном telegram-канале Red Wings. На данный момент расписание самолетов с вылетом из Екатеринбурга в Анталью: рейс WZ 3071 вылетит 15 августа в 22 часа, рейс WZ3061 вылетит 16 августа в 3:00. Рейс WZ3062 из Антальи в Екатеринбург вылетит 16 августа в 5:10. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью, пассажиры ждали рейсы более трех суток. В авиакомпании Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой лайнеров. Росавиация поручила выделить резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры с задержанными туристами уже прибыли в Анталью и в Екатеринбург.