Гладков сообщил о гибели пострадавшего при обстреле Новой Таволжанки

16 августа 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Погиб мужчина, раненный при обстреле Новой Таволжанки, сообщил Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненый при обстреле Новой Таволжанки погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что врачи боролись за его жизнь и «пытались сделать все, что в их силах», но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью. Он выразил соболезнования родным погибшего. Ранее стало известно, два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями также находится в больнице.

Раненый при обстреле Новой Таволжанки погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что врачи боролись за его жизнь и «пытались сделать все, что в их силах», но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью. Он выразил соболезнования родным погибшего. Ранее стало известно, два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями также находится в больнице.