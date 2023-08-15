15 августа 2023

Гладков сообщил о гибели пострадавшего при обстреле Новой Таволжанки

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Погиб мужчина, раненный при обстреле Новой Таволжанки, сообщил Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Раненый при обстреле Новой Таволжанки погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что врачи боролись за его жизнь и «пытались сделать все, что в их силах», но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью. Он выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее стало известно, два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями также находится в больнице.

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Раненый при обстреле Новой Таволжанки погиб. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что врачи боролись за его жизнь и «пытались сделать все, что в их силах», но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью. Он выразил соболезнования родным погибшего. Ранее стало известно, два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области. Пострадавшая женщина с осколочными ранениями также находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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