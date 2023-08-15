15 августа 2023

Взрыв в Махачкале будут расследовать как преступление против государственной власти

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Машины. Москва, следственный комитет, следственный комитет рф
Расследовать ЧП в Махачкале будут следователи центрального аппарата СК РФ Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Взрыв на автозаправке в Махачкале будут расследовать в центральном аппарате СК РФ как преступление против государственной власти. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«[Уголовное дело] будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета как преступление против государственной власти», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Причиной взрыва стало не только оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но преступная халатность и возможная коррупция со стороны местных чиновников, которые закрывали глаза на хранение тонн взрывоопасной селитры у газовой заправки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа на одной из АЗС в Махачкале произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 105 человек, 35 человек погибли. Момент взрыва попал на видео, снятое одним из очевидцев. В регионе ввели режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всех, кто допустил халатность привлекут к ответственности. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.

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Взрыв на автозаправке в Махачкале будут расследовать в центральном аппарате СК РФ как преступление против государственной власти. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «[Уголовное дело] будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета как преступление против государственной власти», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Причиной взрыва стало не только оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но преступная халатность и возможная коррупция со стороны местных чиновников, которые закрывали глаза на хранение тонн взрывоопасной селитры у газовой заправки. Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа на одной из АЗС в Махачкале произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 105 человек, 35 человек погибли. Момент взрыва попал на видео, снятое одним из очевидцев. В регионе ввели режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всех, кто допустил халатность привлекут к ответственности. URA.RU собрало все материалы по теме в отдельный сюжет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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