В США опасаются усиления России за счет импортного оружия

19FortyFive: у США есть план для перекрытия будущих поставок оружия России

05 августа 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

США хотят ограничить поставки оружия и боеприпасов России в будущем, сообщил Майкл Рубин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США есть план по перекрытию для России будущих поставок вооружений со стороны Северной Кореи, Китая или Ирана. Секретный алгоритм действий, скорее всего, предполагает усиление войск США в Южной Корее, чтобы союзники России стали расходовать ресурсы на это. Об этом сообщил американский обозреватель, автор многочисленных книг по дипломатии Майкл Рубин. «В то время как чиновники Конгресса и Пентагона обсуждают, какое оружие они могли бы предоставить Украине, в стратегии США есть более широкий недостающий элемент: отказ в поставках оружия российским войскам. <…> Ответом на попытки России импортировать северокорейские боеприпасы должны быть не грозящие пальцем [политики] или лекции, а скорее, усиление американских сил в Южной Корее», — написал Майкл Рубин в своем материале для 19FortyFive . Он также отметил, что США могут развернуть дополнительную авианосную ударную группу в акватории Корейского полуострова. По мнению автора, такие меры позволят изменять приоритет поставок. Северная Корея будет тратить деньги на борьбу с американской армией, а Россия останется с ограниченной поддержкой. То же самое касается и Ирана. Ранее Штаты уже разместили морпехов на коммерческих судах в Персидском заливе. Однако Рубин призвал увеличить военное присутствие рядом с Ираном, чтобы ограничить будущие поставки. Касательно Китая у США нет четкого плана. Дело в том, что у КНР ограничена пропускная способность для железнодорожных перевозок. После начала спецоперации на Украине Россия увеличила военное производство. Однако в США стали подозревать, что РФ помогают Северная Корея и Иран. Однако в Северной Корее такое заявление опровергли. Также Россия не получала иранские беспилотники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У США есть план по перекрытию для России будущих поставок вооружений со стороны Северной Кореи, Китая или Ирана. Секретный алгоритм действий, скорее всего, предполагает усиление войск США в Южной Корее, чтобы союзники России стали расходовать ресурсы на это. Об этом сообщил американский обозреватель, автор многочисленных книг по дипломатии Майкл Рубин. «В то время как чиновники Конгресса и Пентагона обсуждают, какое оружие они могли бы предоставить Украине, в стратегии США есть более широкий недостающий элемент: отказ в поставках оружия российским войскам. <…> Ответом на попытки России импортировать северокорейские боеприпасы должны быть не грозящие пальцем [политики] или лекции, а скорее, усиление американских сил в Южной Корее», — написал Майкл Рубин в своем материале для 19FortyFive. Он также отметил, что США могут развернуть дополнительную авианосную ударную группу в акватории Корейского полуострова. По мнению автора, такие меры позволят изменять приоритет поставок. Северная Корея будет тратить деньги на борьбу с американской армией, а Россия останется с ограниченной поддержкой. То же самое касается и Ирана. Ранее Штаты уже разместили морпехов на коммерческих судах в Персидском заливе. Однако Рубин призвал увеличить военное присутствие рядом с Ираном, чтобы ограничить будущие поставки. Касательно Китая у США нет четкого плана. Дело в том, что у КНР ограничена пропускная способность для железнодорожных перевозок. После начала спецоперации на Украине Россия увеличила военное производство. Однако в США стали подозревать, что РФ помогают Северная Корея и Иран. Однако в Северной Корее такое заявление опровергли. Также Россия не получала иранские беспилотники.