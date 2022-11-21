В Кремле не стали комментировать тему иранских беспилотников

В Кремле не стали комментировать тему начала производства иранских беспилотников в России
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него нет информации о производстве иранских беспилотников в РФ Фото:

В Кремле не стали комментировать информацию о договоренностях Москвы и Тегерана о начале производства иранских беспилотников в России, о чем сообщил Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему неизвестно, откуда издание взяло эту информацию, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, никак [не могу прокомментировать]. Не знаю, откуда Washington Post взяли эту информацию. Нужно обращаться туда», — посоветовал представитель Кремля.

Ряд западных СМИ, в том числе Washington Post, сообщили о заключении между Россией и Ираном соглашения о производстве беспилотников в РФ. В частности, со ссылкой на источники в спецслужбах США говорится, что Иран передаст конструкции и компоненты БЛА. Якобы соглашение было заключено секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, который был с визитом в Тегеране в начале ноября.

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В Кремле не стали комментировать информацию о договоренностях Москвы и Тегерана о начале производства иранских беспилотников в России, о чем сообщил Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему неизвестно, откуда издание взяло эту информацию, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, никак [не могу прокомментировать]. Не знаю, откуда Washington Post взяли эту информацию. Нужно обращаться туда», — посоветовал представитель Кремля. Ряд западных СМИ, в том числе Washington Post, сообщили о заключении между Россией и Ираном соглашения о производстве беспилотников в РФ. В частности, со ссылкой на источники в спецслужбах США говорится, что Иран передаст конструкции и компоненты БЛА. Якобы соглашение было заключено секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, который был с визитом в Тегеране в начале ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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