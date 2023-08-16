Аналитик Дэвис: отказ Зеленского сдать Бахмут привел к провалу контрнаступления

Зеленский отказался сдавать Бахмут, несмотря на советы союзников Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вопреки советам союзников президент Украины Владимир Зеленский был против сдачи Бахмута (Артемовска), что привело к потере военных бригад, которые могли бы помочь при наступлении ВСУ. Такое мнение выразил старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дэниел Дэвис.

«Здесь Украина совершила свою первую серьезную ошибку в 2023 году. <…> Многие из тех бригад, которые Зеленский направил в качестве бесполезной помощи, чтобы помочь Бахмуту, также были срочно необходимы в предстоящем весенне-летнем наступлении», — заявил Дэвис в материале для 19FortyFive.

По его словам, в мае 2023 года высокомерие Зеленского привело к совершению более дорогостоящих ошибок, которые имели стратегические последствия. «Украина не только потратила невосполнимые ресурсы на оборону стратегически несущественного города, но и потеряла критически важные бригады для своего долгосрочного наступления, которое должно было произойти», — добавил аналитик.

Он также отметил, что лидеры США в течение нескольких месяцев предупреждали президента Украины о невозможности победить в битве за Бахмут и советовали перейти на другие оборонительные позиции, но Зеленский поступил иначе. «Он не только отказался отойти на превосходящую боевую позицию, но и приказал своим людям не сдавать ни одного здания, заставив их сражаться насмерть», — рассказал Дэвис.

Россия освободила Бахмут 20 мая. При этом врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают атаковать населенный пункт по флангам, однако все попытки пресекаются армией России. Он также отмечал, что российские силы установили контроль над селом Клещеевка недалеко от Бахмута. По его словам, рядом с городом проходят ожесточенные бои