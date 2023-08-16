Балицкий: около 500 солдат ВСУ отказались наступать на позиции РФ

16 августа 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ не готовы к наступлению из-за низкого морального духа, отметил Евгений Балицкий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два аэромобильных батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за низкого морального состояния отказались проводить наступление. Таких оказалось порядка 500 человек. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях. <…> Это порядка 500 человек», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что за ночь на запорожском направлении были уничтожены 132 украинских солдата. По его словам, Киев безуспешно пытается прорвать оборону ВС РФ. До этого Балицкий отмечал, что ВСУ проводят свое наступление неорганизованно из-за низкой подготовки мобилизованных солдат. Украинские бойцы сами видят неоправданные потери в своих рядах.

Два аэромобильных батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за низкого морального состояния отказались проводить наступление. Таких оказалось порядка 500 человек. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Два из трех аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях. <…> Это порядка 500 человек», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что за ночь на запорожском направлении были уничтожены 132 украинских солдата. По его словам, Киев безуспешно пытается прорвать оборону ВС РФ. До этого Балицкий отмечал, что ВСУ проводят свое наступление неорганизованно из-за низкой подготовки мобилизованных солдат. Украинские бойцы сами видят неоправданные потери в своих рядах.