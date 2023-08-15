В деле по иску Генпрокуратуры к пермскому заводу «Метафракс» заменили судью

16 августа 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Судья, который вел дело, заявил самоотвод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Судья Арбитражного суда Пермского края Дмитрий Коротков, который вел дело по иску Генпрокуратуры РФ к ПАО «Метафракс Кемикалс», заявил самоотвод. Вместо него дело будет рассматривать судья Татьяна Морозова. Причинами самоотвода послужили уход Короткова в отпуск, а также его прошлая трудовая деятельность по оказанию юридических услуг компании, причастной к структурам «Метафракса». «В период с 01.03.2011 по 03.08.2020 Коротков Д. Б. осуществлял трудовую деятельность по совместительству в ООО „Консалтинговая компания ‚ЮКЕЙ‘ в должности консультанта по юридическим вопросам. Одним из доверителей ООО ‚КК ‚ЮКЕЙ‘ являлось ПАО ‚Метафракс‘. Личная заинтересованность в результате рассмотрения дела у судьи Короткова Д. Б. отсутствует. Вместе с тем, в целях исключения сомнений лиц, участвующих в деле, в беспристрастности судьи, судьей заявляется самоотвод“, — сообщается в картотеке суда. По ходатайству ПАО «Метафракс Кемикалс» судом также принято решение о частичной замене ранее наложенных на предприятие обеспечительных мер. Компании разрешили сдавать собственную недвижимость в аренду для жилья работников и молодых специалистов завода. Кроме того, суд разрешил предприятию открывать новые банковские счета и заключать договоры банковского сопровождения с целью исполнения гособоронзаказа. Следующее судебное заседание по делу назначено на 25 августа 2023 года. Обеспечительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство намерено добиться передачи акций ПАО «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Прокуратура считает, что химический завод, который имеет для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия правительства России. Ранее прокуратура через суд добилась наложения ареста на имущество акционерного общества. Кроме того, руководству завода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать любые действия, ухудшающие положение своих сотрудников. Деньги на банковских счетах предприятия частично арестованы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судья Арбитражного суда Пермского края Дмитрий Коротков, который вел дело по иску Генпрокуратуры РФ к ПАО «Метафракс Кемикалс», заявил самоотвод. Вместо него дело будет рассматривать судья Татьяна Морозова. Причинами самоотвода послужили уход Короткова в отпуск, а также его прошлая трудовая деятельность по оказанию юридических услуг компании, причастной к структурам «Метафракса». «В период с 01.03.2011 по 03.08.2020 Коротков Д. Б. осуществлял трудовую деятельность по совместительству в ООО „Консалтинговая компания ‚ЮКЕЙ‘ в должности консультанта по юридическим вопросам. Одним из доверителей ООО ‚КК ‚ЮКЕЙ‘ являлось ПАО ‚Метафракс‘. Личная заинтересованность в результате рассмотрения дела у судьи Короткова Д. Б. отсутствует. Вместе с тем, в целях исключения сомнений лиц, участвующих в деле, в беспристрастности судьи, судьей заявляется самоотвод“, — сообщается в картотеке суда. По ходатайству ПАО «Метафракс Кемикалс» судом также принято решение о частичной замене ранее наложенных на предприятие обеспечительных мер. Компании разрешили сдавать собственную недвижимость в аренду для жилья работников и молодых специалистов завода. Кроме того, суд разрешил предприятию открывать новые банковские счета и заключать договоры банковского сопровождения с целью исполнения гособоронзаказа. Следующее судебное заседание по делу назначено на 25 августа 2023 года. Обеспечительные меры были приняты в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство намерено добиться передачи акций ПАО «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. Прокуратура считает, что химический завод, который имеет для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия правительства России. Ранее прокуратура через суд добилась наложения ареста на имущество акционерного общества. Кроме того, руководству завода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать любые действия, ухудшающие положение своих сотрудников. Деньги на банковских счетах предприятия частично арестованы.