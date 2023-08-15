15 августа 2023

Экс-директор департамента спорта ХМАО вышел на работу в мэрию Сургутского района

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, депутат, чиновник, портфель, министр, должность
Чиновники будет курировать спорт в Сургутском районе Фото:

Экс-директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов, покинувший правительство из-за скандала, вышел на работу в администрацию Сургутского района. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в югорском спортивном истеблишменте.

«Артамонов с 16 августа приступил к обязанностям начальника управления физкультуры, спорта и туризма в Сургутском районе. На встречу чиновнику пошел глава муниципалитета Андрей Трубецкой и принял его на работу после увольнения из окружного правительства», — сообщил источник.

Информацию о выходе на работу в администрацию района журналисту URA.RU подтвердил сам Артамонов. «Сегодня первый рабочий день в команде Андрея Трубецкого. С коллективом уже познакомился, все в рабочем порядке. Сегодня уже еду в рабочую поездку с главой в Нижнесортымский. Первостепенные задачи — это формирование бюджета на 2024 год, работа с округом, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов и увеличение показателей по формированию здорового образа жизни населения», — сообщил Артамонов.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор депспорта ХМАО Артамонов, покинувший правительство после скандала, нашел новую работу. Чиновник покинул свой пост после того, как прокуратура выявила конфликт интересов в его департаменте. Он трудоустроил жену заместителем директора в подведомственную гостиницу «На семи холмах».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов, покинувший правительство из-за скандала, вышел на работу в администрацию Сургутского района. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в югорском спортивном истеблишменте. «Артамонов с 16 августа приступил к обязанностям начальника управления физкультуры, спорта и туризма в Сургутском районе. На встречу чиновнику пошел глава муниципалитета Андрей Трубецкой и принял его на работу после увольнения из окружного правительства», — сообщил источник. Информацию о выходе на работу в администрацию района журналисту URA.RU подтвердил сам Артамонов. «Сегодня первый рабочий день в команде Андрея Трубецкого. С коллективом уже познакомился, все в рабочем порядке. Сегодня уже еду в рабочую поездку с главой в Нижнесортымский. Первостепенные задачи — это формирование бюджета на 2024 год, работа с округом, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов и увеличение показателей по формированию здорового образа жизни населения», — сообщил Артамонов. Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор депспорта ХМАО Артамонов, покинувший правительство после скандала, нашел новую работу. Чиновник покинул свой пост после того, как прокуратура выявила конфликт интересов в его департаменте. Он трудоустроил жену заместителем директора в подведомственную гостиницу «На семи холмах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...