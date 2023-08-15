Экс-директор департамента спорта ХМАО вышел на работу в мэрию Сургутского района

Экс-директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов, покинувший правительство из-за скандала, вышел на работу в администрацию Сургутского района. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в югорском спортивном истеблишменте.
«Артамонов с 16 августа приступил к обязанностям начальника управления физкультуры, спорта и туризма в Сургутском районе. На встречу чиновнику пошел глава муниципалитета Андрей Трубецкой и принял его на работу после увольнения из окружного правительства», — сообщил источник.
Информацию о выходе на работу в администрацию района журналисту URA.RU подтвердил сам Артамонов. «Сегодня первый рабочий день в команде Андрея Трубецкого. С коллективом уже познакомился, все в рабочем порядке. Сегодня уже еду в рабочую поездку с главой в Нижнесортымский. Первостепенные задачи — это формирование бюджета на 2024 год, работа с округом, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов и увеличение показателей по формированию здорового образа жизни населения», — сообщил Артамонов.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор депспорта ХМАО Артамонов, покинувший правительство после скандала, нашел новую работу. Чиновник покинул свой пост после того, как прокуратура выявила конфликт интересов в его департаменте. Он трудоустроил жену заместителем директора в подведомственную гостиницу «На семи холмах».
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