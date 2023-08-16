Forbes: Киев бросил в контрнаступление резервную бригаду из двух тысяч солдат

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Украинское командование бросает в бой последние резервы на Восточном фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим бросил в бой из резерва две тысячи военных в районе Работино в Запорожской области. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Украинские воздушно-десантные войска перебросили свою самую мощную резервную часть — это 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригада вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — рассказал в публикации Дэвид Экс.

По его мнению, Киев отправляет в бой последние резервы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь и начала российского наступления.

Ранее российским военным удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области, где развернулись ожесточенные бои. Экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что через месяц ВСУ прекратят контрнаступление. Западные чиновники и аналитики заявляют, что с начала специальной военной операции Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих.

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Киевский режим бросил в бой из резерва две тысячи военных в районе Работино в Запорожской области. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Украинские воздушно-десантные войска перебросили свою самую мощную резервную часть — это 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригада вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — рассказал в публикации Дэвид Экс. По его мнению, Киев отправляет в бой последние резервы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь и начала российского наступления. Ранее российским военным удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области, где развернулись ожесточенные бои. Экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что через месяц ВСУ прекратят контрнаступление. Западные чиновники и аналитики заявляют, что с начала специальной военной операции Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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