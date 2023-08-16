Украинское командование бросает в бой последние резервы на Восточном фронте Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим бросил в бой из резерва две тысячи военных в районе Работино в Запорожской области. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Украинские воздушно-десантные войска перебросили свою самую мощную резервную часть — это 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2. Бригада вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — рассказал в публикации Дэвид Экс.

По его мнению, Киев отправляет в бой последние резервы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь и начала российского наступления.

Ранее российским военным удалось установить полный контроль над селом Урожайным в Запорожской области, где развернулись ожесточенные бои. Экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что через месяц ВСУ прекратят контрнаступление. Западные чиновники и аналитики заявляют, что с начала специальной военной операции Украина потеряла более 150 тысяч военнослужащих.