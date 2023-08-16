Глава Дагестана Меликов: из-за взрыва на АЗС пострадали более 400 домов

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, меликов сергей
Глава республики назвал количество поврежденных из-за взрыва строений Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) повреждения получили более 400 строений. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

«В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них — жилые дома», — сказал Сергей Меликов на пресс-подходе. Его слова передает РИА Новости.

В ходе все того же общения с журналистами Меликов сообщил, что получил предложение о помощи от президента РФ Владимира Путина. По словам главы республики, президент предложил выделить деньги на восстановление построек из федерального бюджета.

Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 15 августа. В его результате погибли 35 человек, более ста пострадали. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву. Семьям погибших власти выплатят по миллиону рублей.

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В результате взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) повреждения получили более 400 строений. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. «В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них — жилые дома», — сказал Сергей Меликов на пресс-подходе. Его слова передает РИА Новости. В ходе все того же общения с журналистами Меликов сообщил, что получил предложение о помощи от президента РФ Владимира Путина. По словам главы республики, президент предложил выделить деньги на восстановление построек из федерального бюджета. Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 15 августа. В его результате погибли 35 человек, более ста пострадали. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву. Семьям погибших власти выплатят по миллиону рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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