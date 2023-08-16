Глава Дагестана Меликов: из-за взрыва на АЗС пострадали более 400 домов

В результате взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) повреждения получили более 400 строений. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
«В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них — жилые дома», — сказал Сергей Меликов на пресс-подходе. Его слова передает РИА Новости.
В ходе все того же общения с журналистами Меликов сообщил, что получил предложение о помощи от президента РФ Владимира Путина. По словам главы республики, президент предложил выделить деньги на восстановление построек из федерального бюджета.
Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 15 августа. В его результате погибли 35 человек, более ста пострадали. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву. Семьям погибших власти выплатят по миллиону рублей.
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