Глава Дагестана Меликов: из-за взрыва на АЗС пострадали более 400 домов

16 августа 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Глава республики назвал количество поврежденных из-за взрыва строений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале В результате взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) повреждения получили более 400 строений. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. «В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них — жилые дома», — сказал Сергей Меликов на пресс-подходе. Его слова передает РИА Новости. В ходе все того же общения с журналистами Меликов сообщил, что получил предложение о помощи от президента РФ Владимира Путина. По словам главы республики, президент предложил выделить деньги на восстановление построек из федерального бюджета. Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 15 августа. В его результате погибли 35 человек, более ста пострадали. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву. Семьям погибших власти выплатят по миллиону рублей.

В результате взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) повреждения получили более 400 строений. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. «В результате взрыва и пожара более 400 строений пострадало, большая часть из них — жилые дома», — сказал Сергей Меликов на пресс-подходе. Его слова передает РИА Новости. В ходе все того же общения с журналистами Меликов сообщил, что получил предложение о помощи от президента РФ Владимира Путина. По словам главы республики, президент предложил выделить деньги на восстановление построек из федерального бюджета. Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 15 августа. В его результате погибли 35 человек, более ста пострадали. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву. Семьям погибших власти выплатят по миллиону рублей.