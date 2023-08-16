Путин предложил главе Дагестана деньги после взрыва на АЗС в Махачкале

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поговорил по телефону с Сергеем Меликовым Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Президент России Владимир Путин предложил главе Дагестана Сергею Меликову взять деньги из федерального бюджета после взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом по итогам телефонного разговора с президентом сообщил сам Меликов. Происшествие в Махачкале унесло жизни 35 россиян.

«Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки», — сказал Сергей Меликов на пресс-подходе. Его слова передает РИА Новости. По словам главы региона, президент попросил его поддержать население Дагестана.

Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 15 августа. Виновными в произошедшем глава региона назвал тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений на работу АЗС. В результате взрыва погибли 35 человек, более ста пострадали. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву.

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Президент России Владимир Путин предложил главе Дагестана Сергею Меликову взять деньги из федерального бюджета после взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом по итогам телефонного разговора с президентом сообщил сам Меликов. Происшествие в Махачкале унесло жизни 35 россиян. «Владимир Владимирович поинтересовался, какая помощь нужна, и предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки», — сказал Сергей Меликов на пресс-подходе. Его слова передает РИА Новости. По словам главы региона, президент попросил его поддержать население Дагестана. Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел 15 августа. Виновными в произошедшем глава региона назвал тех, кто потворствовал халатности при выдаче разрешений на работу АЗС. В результате взрыва погибли 35 человек, более ста пострадали. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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