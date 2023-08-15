15 августа 2023

Москвичи купят свинокомплекс в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Свинокомплекс Уральский ФОТО Сибирская Аграрная Группа
Производителя свинины из села Миасское купят москвичи Фото:

Компания «Управление агроактивами» из Красногорска (Московская область) купит «Родниковский свинокомплекс» под Челябинском. Как URA.RU сообщила пресс-служба банка «Траст», сумма сделки составит 1,1 млрд рублей.

«Единственным участником торгов стала компания „Управление агроактивами“. По условиям аукциона сумма сделки составит 1,1 млрд рублей», — рассказали URA.RU в банке.

Представители «Траста» подтвердили, что аукцион завершился. Торги признали несостоявшимися, уточнили в банке, поскольку заявился один участник. Актив, который продавали с начала 2022 года, является крупнейшим производителем свинины на Урале. Ежегодный объем выпуска составляет 19 тысяч тонн.

Покупатель объединяет ряд компаний, работающих в агропромышленном комплексе. В холдинг входят птицефабрика «Башкирская», предприятие по выращиванию зерновых, кроме риса, и другие компании.

Компания являлась частью агрохолдинга «Здоровая ферма», ранее принадлежавшего депутату Госдумы Олегу Колесникову. Последующим собственником стал банк «Траст». В декабре финорганизация продала предприятию группы «Черкизово», агропромышленному комплексу «Михайловский», птицеводческую группу. Сумма сделки составила четыре миллиарда рублей. При этом продажа птицефабрики «Комсомольская» в Перми, также входившая в состав «Здоровой фермы», в мае 2023 года не состоялась.

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Компания «Управление агроактивами» из Красногорска (Московская область) купит «Родниковский свинокомплекс» под Челябинском. Как URA.RU сообщила пресс-служба банка «Траст», сумма сделки составит 1,1 млрд рублей. «Единственным участником торгов стала компания „Управление агроактивами“. По условиям аукциона сумма сделки составит 1,1 млрд рублей», — рассказали URA.RU в банке. Представители «Траста» подтвердили, что аукцион завершился. Торги признали несостоявшимися, уточнили в банке, поскольку заявился один участник. Актив, который продавали с начала 2022 года, является крупнейшим производителем свинины на Урале. Ежегодный объем выпуска составляет 19 тысяч тонн. Покупатель объединяет ряд компаний, работающих в агропромышленном комплексе. В холдинг входят птицефабрика «Башкирская», предприятие по выращиванию зерновых, кроме риса, и другие компании. Компания являлась частью агрохолдинга «Здоровая ферма», ранее принадлежавшего депутату Госдумы Олегу Колесникову. Последующим собственником стал банк «Траст». В декабре финорганизация продала предприятию группы «Черкизово», агропромышленному комплексу «Михайловский», птицеводческую группу. Сумма сделки составила четыре миллиарда рублей. При этом продажа птицефабрики «Комсомольская» в Перми, также входившая в состав «Здоровой фермы», в мае 2023 года не состоялась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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