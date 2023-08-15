На покупку Родниковского свинокомплекса под Челябинском претендует одна компания

16 августа 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Купить «Родниковский свинокомплекс» решила компания из Красногорска Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа» Приобрести «Родниковский свинокомплекс» под Челябинском решила компания «Управление агроактивами» из Московской области. Торги по продаже бывшего актива депутата Госдумы Олега Колесникова 16 августа признаны несостоявшимися. Как следует из сайта торгов, процедура продолжалась на протяжении часа. «Аукцион с открытой формой подачи предложений. Процедура не состоялась», — сообщается на сайте Российского аукционного дома. Согласно протоколу, торги не состоялись, поскольку была подана всего одна заявка. При этом заявителем выступил холдинг, который зарегистрирован в Красногорске Московской области. Согласно процедуре, договор купли — продажи с холдингом может быть заключен как с единственным участником торгов. По данным СБИС, с компанией связан ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. В частности, в холдинге имеется птицефабрика «Башкирская», предприятие по выращиванию зерновых и другие. К продаже были предложены доля в компании «Родниковский свинокомплекс» размером в 100% и права требования банка «Траст» к свинокомплексу. Кредиторская задолженность составляет 2,049 млрд рублей. Фермы располагаются в селе Миасском Красноармейского района. С ежегодным объемом в 19 тысяч тонн комплекс является крупнейшим в УрФО производителем свинины. Предыдущая попытка реализовать активы была предпринята в мае, и тогда стоимость имущества оценили в 1,2 млрд рублей. В августе цену определили в 1,128 млрд рублей. Активы подешевели на 72 млн рублей. Впервые актив начали продавать в 2022 году, но весной с продажи сняли, выставив на торги повторно в апреле. Свинокомплекс являлся составной частью агрохолдинга «Здоровая ферма». После депутата Колесникова «Родниковским» стал владеть банк. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в банк «Траст». В пресс-службе финорганизации сообщили, что полная информация о результатах торгов появится позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приобрести «Родниковский свинокомплекс» под Челябинском решила компания «Управление агроактивами» из Московской области. Торги по продаже бывшего актива депутата Госдумы Олега Колесникова 16 августа признаны несостоявшимися. Как следует из сайта торгов, процедура продолжалась на протяжении часа. «Аукцион с открытой формой подачи предложений. Процедура не состоялась», — сообщается на сайте Российского аукционного дома. Согласно протоколу, торги не состоялись, поскольку была подана всего одна заявка. При этом заявителем выступил холдинг, который зарегистрирован в Красногорске Московской области. Согласно процедуре, договор купли — продажи с холдингом может быть заключен как с единственным участником торгов. По данным СБИС, с компанией связан ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. В частности, в холдинге имеется птицефабрика «Башкирская», предприятие по выращиванию зерновых и другие. К продаже были предложены доля в компании «Родниковский свинокомплекс» размером в 100% и права требования банка «Траст» к свинокомплексу. Кредиторская задолженность составляет 2,049 млрд рублей. Фермы располагаются в селе Миасском Красноармейского района. С ежегодным объемом в 19 тысяч тонн комплекс является крупнейшим в УрФО производителем свинины. Предыдущая попытка реализовать активы была предпринята в мае, и тогда стоимость имущества оценили в 1,2 млрд рублей. В августе цену определили в 1,128 млрд рублей. Активы подешевели на 72 млн рублей. Впервые актив начали продавать в 2022 году, но весной с продажи сняли, выставив на торги повторно в апреле. Свинокомплекс являлся составной частью агрохолдинга «Здоровая ферма». После депутата Колесникова «Родниковским» стал владеть банк. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в банк «Траст». В пресс-службе финорганизации сообщили, что полная информация о результатах торгов появится позже.