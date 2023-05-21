В Перми сорвались торги по продаже птицефабрики челябинского агрохолдинга

Торги проигнорировали потенциальные покупатели Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми из-за отсутствия заявок сорвались торги по продаже птицефабрики «Комсомольская» агрохолдинга «Здоровая ферма» из Челябинской области, который организовал банк «Траст». Об этом сообщили организаторы аукциона.

«В связи с тем, что для участия в аукционе, объявленном на 19 мая 2023 года по продаже акций АО Птицефабрика „Комсомольская“ в количестве 7 919 327 шт., что составляет 100% уставного капитала, заявок не поступило, принято решение признать аукцион несостоявшимся. Начальная цена продажи лота — 1 956 214 000 рублей», — говорится в протоколе организатора аукциона — АО «Российский аукционный дом».

Ранее стало известно, что «Банк «Траст» выставил на торги крупнейшего производителя товарного яйца на Урале — птицефабрику «Комсомольская» в поселке Комсомольский Пермского края. В декабре 2022 года часть активов челябинского агрохолдинга приобрела компания, входящая в состав группы компаний «Черкизово».

Сделку попыталось оспорить ООО «Московская сетевая компания», потребовавшая наложить ограничительные меры, но суд ходатайство не удовлетворил. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову, потом актив перешел «Русгрейн холдингу».