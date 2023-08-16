Пермяков зовут принять участие в выставке, посвященной СВО

Новая выставка будет проходить в рамках фестиваля «Оружие Победы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В рамках фестиваля «Оружие Победы» планируют открыть выставку, которая будет посвящена участию пермяков в специальной военной операции на Украине. Для этого жителей края просят прислать фото и видеоматериалы или принести обмундирование, шевроны и другие памятные вещи.

«Организационный комитет фестиваля „Оружие Победы“ приступил к формированию экспозиции, посвященной участию жителей Пермского края в специальной военной операции. Прикамцы могут предоставить фото и видео материалы об участии родственников и близких в спецоперации, а также их обмундирование, шевроны и другие экспонаты», — сообщают в администрации губернатора Пермского края.

Внести свой вклад в открытие выставки и увековечить подвиги прикамцев приглашают всех жителей края. Фото и видео можно прислать на электронную почту svo@minpromtorg.permkrai.ru, но при отправлении обязательно нужно указать, что автор не против использования материалов на выставке. Вещественные экспонаты принимают на «Заводе Шпагина» по адресу: ул. Советская, 1Б. Принести их можно до 10 сентября. Каждый экспонат занесут в журнал и будут бережно к нему относится, обещают организаторы выставки.

Выставка «Оружие Победы» открылась в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» 11 июня в рамках одноименного фестиваля. На ней представлена история оборонно-промышленного комплекса Пермского края со времен Петра I и до наших дней. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планировал, что выставка может стать постоянной экспозицией и положить начало музею, посвященному спецоперации на Украине.