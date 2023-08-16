Голикова назвала число пострадавших при взрыве в Махачкале

Голикова: 119 человек пострадали из-за взрыва в Махачкале

16 августа 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова сообщила, что пострадавшим при взрыве в Махачкале оказывается помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Из-за взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, из них 20 детей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В результате взрыва в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей», — заявила Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ. Она отметила, что пострадавшим в регионе оказывают всю необходимую помощь. Президент России Владимир Путин поставил МЧС задачу сделать все, чтобы минимизировать последствия пожара в Махачкале. Он отметил, что глава Дагестана Сергей Меликов сообщал все о ЧП в регионе. По его словам, спецслужбы сработали оперативно. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел взрыв. В регионе был введен режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.

Из-за взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, из них 20 детей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В результате взрыва в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей», — заявила Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ. Она отметила, что пострадавшим в регионе оказывают всю необходимую помощь. Президент России Владимир Путин поставил МЧС задачу сделать все, чтобы минимизировать последствия пожара в Махачкале. Он отметил, что глава Дагестана Сергей Меликов сообщал все о ЧП в регионе. По его словам, спецслужбы сработали оперативно. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел взрыв. В регионе был введен режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.