Голикова назвала число пострадавших при взрыве в Махачкале

Голикова: 119 человек пострадали из-за взрыва в Махачкале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова сообщила, что пострадавшим при взрыве в Махачкале оказывается помощь Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Из-за взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, из них 20 детей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В результате взрыва в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей», — заявила Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ. Она отметила, что пострадавшим в регионе оказывают всю необходимую помощь.

Президент России Владимир Путин поставил МЧС задачу сделать все, чтобы минимизировать последствия пожара в Махачкале. Он отметил, что глава Дагестана Сергей Меликов сообщал все о ЧП в регионе. По его словам, спецслужбы сработали оперативно.

В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел взрыв. В регионе был введен режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 119 человек, из них 20 детей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «В результате взрыва в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей», — заявила Голикова в ходе совещания с членами правительства РФ. Она отметила, что пострадавшим в регионе оказывают всю необходимую помощь. Президент России Владимир Путин поставил МЧС задачу сделать все, чтобы минимизировать последствия пожара в Махачкале. Он отметил, что глава Дагестана Сергей Меликов сообщал все о ЧП в регионе. По его словам, спецслужбы сработали оперативно. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел взрыв. В регионе был введен режим ЧС, передает телеканал 360. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...