Профессор ВШЭ Коган объяснил падение акций российских компаний

Профессор ВШЭ Коган: акции компаний РФ падают из-за повышения ключевой ставки

17 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Акции сейчас стоит покупать только на долгосрочную перспективу, уверен Евгений Коган Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Акции российских компаний снижаются из-за повышения ключевой ставки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент инвестиционной группы «Московские партнеры», профессор факультета экономических наук ВШЭ Евгений Коган. «Рынок акций снижается по двум причинам. Во-первых, высокая ставка — это не очень хорошо для рынка акций. Во-вторых, рынок акций очень сильно вырос, коррекция его объективно назрела. Также мы помним, что очень хорошо росли акции экспортеров после того, как прошла девальвация. Каждый покупал акции экспортеров как защиту от девальвации. Естественно, что сейчас рубль немного укрепляется, понятно, что люди продают акции экспортеров. Я считаю, что это ерунда, глупость. Неважно, будет ли у нас доллар 101 или 95, прибыль экспортеров сильно не изменится, она все равно будет высокой», — отметил Коган. Покупать акции, по его мнению, сейчас стоит только на долгосрочную перспективу. «Вопрос покупки акций в данной ситуации упирается в то, на какой период времени. Если покупать на полгода-год, то стоит. Если на сегодня-завтра, то этого знать никто не может», — уверен финансовый аналитик. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. Однако это не поможет снизить курс доллара. Для этого необходимо, чтобы экспортеры делали больше валютной выручки на российском рынке, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Акции российских компаний снижаются из-за повышения ключевой ставки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент инвестиционной группы «Московские партнеры», профессор факультета экономических наук ВШЭ Евгений Коган. «Рынок акций снижается по двум причинам. Во-первых, высокая ставка — это не очень хорошо для рынка акций. Во-вторых, рынок акций очень сильно вырос, коррекция его объективно назрела. Также мы помним, что очень хорошо росли акции экспортеров после того, как прошла девальвация. Каждый покупал акции экспортеров как защиту от девальвации. Естественно, что сейчас рубль немного укрепляется, понятно, что люди продают акции экспортеров. Я считаю, что это ерунда, глупость. Неважно, будет ли у нас доллар 101 или 95, прибыль экспортеров сильно не изменится, она все равно будет высокой», — отметил Коган. Покупать акции, по его мнению, сейчас стоит только на долгосрочную перспективу. «Вопрос покупки акций в данной ситуации упирается в то, на какой период времени. Если покупать на полгода-год, то стоит. Если на сегодня-завтра, то этого знать никто не может», — уверен финансовый аналитик. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. Однако это не поможет снизить курс доллара. Для этого необходимо, чтобы экспортеры делали больше валютной выручки на российском рынке, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.