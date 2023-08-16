Путин отреагировал на трагедии в Дагестане и на Дальнем Востоке

16 августа 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на трагедию в Дагестане Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Президент РФ Владимир Путин отреагировал на трагедии в Дагестане, где в результате взрыва АЗС погибло 35 человек, и на Дальнем Востоке, где объявлена ЧС из-за сильнейшего паводка, а в ряде субъектов бушуют природные пожары. Как пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, Путин, поставив этот вопрос на первое место на совещании с членами правительства, продемонстрировал свою личную вовлеченность и готовность помочь пострадавшим людям. «Личная вовлеченность [Путина] нужна, чтобы показать людям, что для первого лица важны жители страны, неважно, кто где живет. В регионах без президента многое не решается — к сожалению, инерция у региональных элит присутствует. Поэтому участие первого лица бывает не просто желательно, а крайне необходимо», — отметил Кузнецов. Это важно и для жителей Дальнего Востока, и для жителей Дагестана, с которыми у Путина давняя история отношений, отмечает политолог. Еще в 1999 году, во время второй Чеченской войны, когда боевики Шамиля Басаева вторглись на территорию республики, Путин приехал туда лично. «То, что произошло на днях в Махачкале, — это беспрецедентная ситуация. Не только с точки зрения потерь и разрушений, но и с точки зрения профилактики и бездействия местных чиновников. Непонятно, кто допустил такие вопиющие нарушения. Это вопросы не только уголовного дела, но и политических решений. Поэтому людям важно личное внимание президента к их трагедии», — полагает Игорь Кузнецов. На совещании с правительством Путин не пытался найти виновных, а сконцентрировался на помощи пострадавшим. «Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились. Наиболее пострадавшим оказывается помощь и в московских клиниках», — отметил президент. По оперативной информации вице-премьера Татьяны Голиковой, в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадало 119 человек, из них 20 детей. Погибло 35 человек, в том числе три ребенка. Как отметила Голикова, 16 наиболее тяжелых пострадавших эвакуированы в Москву. Еще 50 человек находятся в больницах Дагестана. «Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь», — потребовал президент Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на трагедии в Дагестане, где в результате взрыва АЗС погибло 35 человек, и на Дальнем Востоке, где объявлена ЧС из-за сильнейшего паводка, а в ряде субъектов бушуют природные пожары. Как пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, Путин, поставив этот вопрос на первое место на совещании с членами правительства, продемонстрировал свою личную вовлеченность и готовность помочь пострадавшим людям. «Личная вовлеченность [Путина] нужна, чтобы показать людям, что для первого лица важны жители страны, неважно, кто где живет. В регионах без президента многое не решается — к сожалению, инерция у региональных элит присутствует. Поэтому участие первого лица бывает не просто желательно, а крайне необходимо», — отметил Кузнецов. Это важно и для жителей Дальнего Востока, и для жителей Дагестана, с которыми у Путина давняя история отношений, отмечает политолог. Еще в 1999 году, во время второй Чеченской войны, когда боевики Шамиля Басаева вторглись на территорию республики, Путин приехал туда лично. «То, что произошло на днях в Махачкале, — это беспрецедентная ситуация. Не только с точки зрения потерь и разрушений, но и с точки зрения профилактики и бездействия местных чиновников. Непонятно, кто допустил такие вопиющие нарушения. Это вопросы не только уголовного дела, но и политических решений. Поэтому людям важно личное внимание президента к их трагедии», — полагает Игорь Кузнецов. На совещании с правительством Путин не пытался найти виновных, а сконцентрировался на помощи пострадавшим. «Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились. Наиболее пострадавшим оказывается помощь и в московских клиниках», — отметил президент. По оперативной информации вице-премьера Татьяны Голиковой, в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадало 119 человек, из них 20 детей. Погибло 35 человек, в том числе три ребенка. Как отметила Голикова, 16 наиболее тяжелых пострадавших эвакуированы в Москву. Еще 50 человек находятся в больницах Дагестана. «Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь», — потребовал президент Путин.