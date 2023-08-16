На Украине высказались о сроках поставок истребителей F-16

Киев не получит истребители F-16 этой осенью или зимой. Об этом заявил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«Уже очевидно, что мы не получим истребители этой осенью или зимой», — заявил Игнат в эфире телемарафона. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Как уточнил пресс-секретарь, Украина возлагала большие надежды на F-16, так как они могли бы стать частью противовоздушной обороны. При этом Игнат уверен, что вопрос передачи самолетов «сдвинулся с места».
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что отправка Украиной нескольких истребителей F-16 не окажет влияния на ход специальной военной операции. В это же время, как отметило издание, украинские силы не смогут провести широкомасштабную наступательную операцию без авиационной поддержки.
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