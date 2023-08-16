16 августа 2023

На Украине высказались о сроках поставок истребителей F-16

«Страна.ua»: Украина не получит истребители F-16 осенью и зимой
© Служба новостей «URA.RU»
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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
По словам спикера Юрия Игната, Украина возлагала надежды на истребители Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев не получит истребители F-16 этой осенью или зимой. Об этом заявил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Уже очевидно, что мы не получим истребители этой осенью или зимой», — заявил Игнат в эфире телемарафона. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Как уточнил пресс-секретарь, Украина возлагала большие надежды на F-16, так как они могли бы стать частью противовоздушной обороны. При этом Игнат уверен, что вопрос передачи самолетов «сдвинулся с места».

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что отправка Украиной нескольких истребителей F-16 не окажет влияния на ход специальной военной операции. В это же время, как отметило издание, украинские силы не смогут провести широкомасштабную наступательную операцию без авиационной поддержки.

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Киев не получит истребители F-16 этой осенью или зимой. Об этом заявил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Уже очевидно, что мы не получим истребители этой осенью или зимой», — заявил Игнат в эфире телемарафона. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Как уточнил пресс-секретарь, Украина возлагала большие надежды на F-16, так как они могли бы стать частью противовоздушной обороны. При этом Игнат уверен, что вопрос передачи самолетов «сдвинулся с места». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что отправка Украиной нескольких истребителей F-16 не окажет влияния на ход специальной военной операции. В это же время, как отметило издание, украинские силы не смогут провести широкомасштабную наступательную операцию без авиационной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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