На Украине высказались о сроках поставок истребителей F-16

«Страна.ua»: Украина не получит истребители F-16 осенью и зимой

17 августа 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

По словам спикера Юрия Игната, Украина возлагала надежды на истребители Фото: Staff Sgt. Tory Cusimano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев не получит истребители F-16 этой осенью или зимой. Об этом заявил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Уже очевидно, что мы не получим истребители этой осенью или зимой», — заявил Игнат в эфире телемарафона. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Как уточнил пресс-секретарь, Украина возлагала большие надежды на F-16, так как они могли бы стать частью противовоздушной обороны. При этом Игнат уверен, что вопрос передачи самолетов «сдвинулся с места». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что отправка Украиной нескольких истребителей F-16 не окажет влияния на ход специальной военной операции. В это же время, как отметило издание, украинские силы не смогут провести широкомасштабную наступательную операцию без авиационной поддержки.

Киев не получит истребители F-16 этой осенью или зимой. Об этом заявил пресс-секретарь Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Уже очевидно, что мы не получим истребители этой осенью или зимой», — заявил Игнат в эфире телемарафона. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Как уточнил пресс-секретарь, Украина возлагала большие надежды на F-16, так как они могли бы стать частью противовоздушной обороны. При этом Игнат уверен, что вопрос передачи самолетов «сдвинулся с места». Ранее американская газета The New York Times сообщила, что отправка Украиной нескольких истребителей F-16 не окажет влияния на ход специальной военной операции. В это же время, как отметило издание, украинские силы не смогут провести широкомасштабную наступательную операцию без авиационной поддержки.