«Ведомости» узнали, сколько потратят на запуск производства БПЛА в России

«Ведомости»: на запуск производства БПЛА в России потратят 270 млрд рублей

17 августа 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Вложения и развитие производства БПЛА в России планируется осуществить к 2030 году Фото: Московец Илья © URA.RU Запуск серийного производства беспилотников в России требует инвестиций в объеме 267 миллиардов рублей. По информации Минпромторга, большая часть средств будет получена из федерального бюджета. «Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд рублей до 2030 года. <…> 215 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 16 млрд — регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники», — передают «Ведомости» содержание федерального проекта ведомства. Согласно документу, должно появиться 59 новых типов БПЛА. Общее количество российских беспилотников к 2030 году планируется увеличить почти в три раза — до 32,5 тысячи экземпляров. Ранее новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» российского производства впервые поднялся в воздух. Разработчик называет данный беспилотник следующей ступенью развития аппарата «Орион».

Запуск серийного производства беспилотников в России требует инвестиций в объеме 267 миллиардов рублей. По информации Минпромторга, большая часть средств будет получена из федерального бюджета. «Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд рублей до 2030 года. <…> 215 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 16 млрд — регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники», — передают «Ведомости» содержание федерального проекта ведомства. Согласно документу, должно появиться 59 новых типов БПЛА. Общее количество российских беспилотников к 2030 году планируется увеличить почти в три раза — до 32,5 тысячи экземпляров. Ранее новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» российского производства впервые поднялся в воздух. Разработчик называет данный беспилотник следующей ступенью развития аппарата «Орион».