16 августа 2023

«Ведомости» узнали, сколько потратят на запуск производства БПЛА в России

«Ведомости»: на запуск производства БПЛА в России потратят 270 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вложения и развитие производства БПЛА в России планируется осуществить к 2030 году Фото:

Запуск серийного производства беспилотников в России требует инвестиций в объеме 267 миллиардов рублей. По информации Минпромторга, большая часть средств будет получена из федерального бюджета.

«Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд рублей до 2030 года. <…> 215 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 16 млрд — регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники», — передают «Ведомости» содержание федерального проекта ведомства.

Согласно документу, должно появиться 59 новых типов БПЛА. Общее количество российских беспилотников к 2030 году планируется увеличить почти в три раза — до 32,5 тысячи экземпляров.

Ранее новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» российского производства впервые поднялся в воздух. Разработчик называет данный беспилотник следующей ступенью развития аппарата «Орион».

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Запуск серийного производства беспилотников в России требует инвестиций в объеме 267 миллиардов рублей. По информации Минпромторга, большая часть средств будет получена из федерального бюджета. «Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд рублей до 2030 года. <…> 215 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 16 млрд — регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники», — передают «Ведомости» содержание федерального проекта ведомства. Согласно документу, должно появиться 59 новых типов БПЛА. Общее количество российских беспилотников к 2030 году планируется увеличить почти в три раза — до 32,5 тысячи экземпляров. Ранее новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» российского производства впервые поднялся в воздух. Разработчик называет данный беспилотник следующей ступенью развития аппарата «Орион».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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