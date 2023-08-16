«Ведомости» узнали, сколько потратят на запуск производства БПЛА в России

Запуск серийного производства беспилотников в России требует инвестиций в объеме 267 миллиардов рублей. По информации Минпромторга, большая часть средств будет получена из федерального бюджета.
«Запуск в России серийного производства беспилотников и их компонентов потребует инвестиций в размере 267 млрд рублей до 2030 года. <…> 215 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 16 млрд — регионы, а оставшиеся 36,2 млрд составят внебюджетные источники», — передают «Ведомости» содержание федерального проекта ведомства.
Согласно документу, должно появиться 59 новых типов БПЛА. Общее количество российских беспилотников к 2030 году планируется увеличить почти в три раза — до 32,5 тысячи экземпляров.
Ранее новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» российского производства впервые поднялся в воздух. Разработчик называет данный беспилотник следующей ступенью развития аппарата «Орион».
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