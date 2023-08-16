Артюхов обосновал введение северных надбавок для федеральных служащих

Артюхов заявил, что бюджет не понесет допрасходы от введения северных надбавок

Дмитрий Артюхов считает, что бюджет не понесет расходов от введения «северных» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В ЯНАО необходимость введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих обусловлена не только необходимостью привлечения молодых специалистов, но и не порождает прямые расходы. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на форуме «Территория смыслов», проходящем в Московской области.

«Идея [введения северных надбавок для с первого дня работы для федеральных служащих] не порождает прямые расходы, они заложены. Потому что ямалец, придя на должность, и так получит надбавку, а [условный] молодой лейтенант из Омска должен ждать несколько лет. Без „северных“ он и в Омске будет получать примерно такую зарплату», — привел пример Дмитрий Артюхов на встрече с российской молодежью, эфир которой транслировался группе форума в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что данная идея получила одобрение президента Российской Федерации Владимира Путина. Но согласования идут уже второй год.

Губернатор поделился с участниками успешными практиками, которые уже применяются в ЯНАО. Это и строительство модульных участковых и территориальных пунктов полиции, и введение региональных надбавок для сотрудников полиции, чья средняя зарплата не превышает трех прожиточных минимумов.