16 августа 2023

Артюхов обосновал введение северных надбавок для федеральных служащих

Артюхов заявил, что бюджет не понесет допрасходы от введения северных надбавок
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов считает, что бюджет не понесет расходов от введения «северных» Фото:

В ЯНАО необходимость введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих обусловлена не только необходимостью привлечения молодых специалистов, но и не порождает прямые расходы. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на форуме «Территория смыслов», проходящем в Московской области.

«Идея [введения северных надбавок для с первого дня работы для федеральных служащих] не порождает прямые расходы, они заложены. Потому что ямалец, придя на должность, и так получит надбавку, а [условный] молодой лейтенант из Омска должен ждать несколько лет. Без „северных“ он и в Омске будет получать примерно такую зарплату», — привел пример Дмитрий Артюхов на встрече с российской молодежью, эфир которой транслировался группе форума в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что данная идея получила одобрение президента Российской Федерации Владимира Путина. Но согласования идут уже второй год.

Губернатор поделился с участниками успешными практиками, которые уже применяются в ЯНАО. Это и строительство модульных участковых и территориальных пунктов полиции, и введение региональных надбавок для сотрудников полиции, чья средняя зарплата не превышает трех прожиточных минимумов.

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В ЯНАО необходимость введения северных надбавок с первого дня работы для федеральных служащих обусловлена не только необходимостью привлечения молодых специалистов, но и не порождает прямые расходы. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на форуме «Территория смыслов», проходящем в Московской области. «Идея [введения северных надбавок для с первого дня работы для федеральных служащих] не порождает прямые расходы, они заложены. Потому что ямалец, придя на должность, и так получит надбавку, а [условный] молодой лейтенант из Омска должен ждать несколько лет. Без „северных“ он и в Омске будет получать примерно такую зарплату», — привел пример Дмитрий Артюхов на встрече с российской молодежью, эфир которой транслировался группе форума в социальной сети «ВКонтакте». Он напомнил, что данная идея получила одобрение президента Российской Федерации Владимира Путина. Но согласования идут уже второй год. Губернатор поделился с участниками успешными практиками, которые уже применяются в ЯНАО. Это и строительство модульных участковых и территориальных пунктов полиции, и введение региональных надбавок для сотрудников полиции, чья средняя зарплата не превышает трех прожиточных минимумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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