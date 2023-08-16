В деле экс-главврача психдиспансера в Озерске появились новые эпизоды взяток

Следствие выявляет новые эпизоды взяток в деле Владимира Кичатова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки

В уголовном деле в отношении бывшего главврача психдиспансера в Озерске (Челябинская область) Владимира Кичатова, обвиняемого в получении взяток, появились новые эпизоды. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сейчас силовики находят людей, которые связывались с Кичатовым для того, чтобы надолго закрыть своих родственников в психдиспансере. Один из таких с февраля 2021 года по июль 2023 платил заведующему за длительную госпитализацию», — рассказал источник.

По данным URA.RU, взяткодатель был задержан. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Кичатов продолжает оставаться под домашним арестом.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Силовики задержали Кичатова 31 июля. За месяц до задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После задержания Кичатову предъявили обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, занимая пост заведующего психиатрического отделения ФГБУЗ КБ №71, он за деньги оставлял жителей на длительное лечение.