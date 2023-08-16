16 августа 2023

В деле экс-главврача психдиспансера в Озерске появились новые эпизоды взяток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Следствие выявляет новые эпизоды взяток в деле Владимира Кичатова Фото:
новость из сюжета
Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки

В уголовном деле в отношении бывшего главврача психдиспансера в Озерске (Челябинская область) Владимира Кичатова, обвиняемого в получении взяток, появились новые эпизоды. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сейчас силовики находят людей, которые связывались с Кичатовым для того, чтобы надолго закрыть своих родственников в психдиспансере. Один из таких с февраля 2021 года по июль 2023 платил заведующему за длительную госпитализацию», — рассказал источник.

По данным URA.RU, взяткодатель был задержан. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Кичатов продолжает оставаться под домашним арестом.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Силовики задержали Кичатова 31 июля. За месяц до задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После задержания Кичатову предъявили обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, занимая пост заведующего психиатрического отделения ФГБУЗ КБ №71, он за деньги оставлял жителей на длительное лечение.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уголовном деле в отношении бывшего главврача психдиспансера в Озерске (Челябинская область) Владимира Кичатова, обвиняемого в получении взяток, появились новые эпизоды. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Сейчас силовики находят людей, которые связывались с Кичатовым для того, чтобы надолго закрыть своих родственников в психдиспансере. Один из таких с февраля 2021 года по июль 2023 платил заведующему за длительную госпитализацию», — рассказал источник. По данным URA.RU, взяткодатель был задержан. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Кичатов продолжает оставаться под домашним арестом. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Силовики задержали Кичатова 31 июля. За месяц до задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После задержания Кичатову предъявили обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, занимая пост заведующего психиатрического отделения ФГБУЗ КБ №71, он за деньги оставлял жителей на длительное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...