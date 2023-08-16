Боец ЧВК «Редут», воюющий под Бахмутом, обратился к пермякам. Видео

Боец ЧВК «Редут», воюющий под Бахмутом, получил от пермяков бронежилет и разгрузку

17 августа 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Боец частной военной компании рассказал, что уже протестировал бронежилет в боевом задании (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс» обратился к пермякам из сообщества «Вежливые люди», которые помогают фронту. Военнослужащий рассказал, что получил из Прикамья разгрузку и бронежилет. Сообщество разместило видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте», указав, что боец находится на участке фронта под Бахмутом. «Хочу поблагодарить ребят из „Вежливых людей“, которые побеспокоились о безопасности воинов на Бахмутском направлении, прислали разгрузку. Я в ней уже поучаствовал в боевом задании. Также прислали бронежилет. Все подошло [по размеру]», — рассказал боец с позывным «Дорикс». Ранее за оказанную участникам спецоперации помощь своих земляков поблагодарили пермяки, находящиеся под Кременной. Они рассказали, что «получили все необходимое», начиная от маскировочных сетей, заканчивая стиральным порошком. А пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса», совместно с самбистами отправил на передовую бронежилеты и мотоцикл.

Боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс» обратился к пермякам из сообщества «Вежливые люди», которые помогают фронту. Военнослужащий рассказал, что получил из Прикамья разгрузку и бронежилет. Сообщество разместило видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте», указав, что боец находится на участке фронта под Бахмутом. «Хочу поблагодарить ребят из „Вежливых людей“, которые побеспокоились о безопасности воинов на Бахмутском направлении, прислали разгрузку. Я в ней уже поучаствовал в боевом задании. Также прислали бронежилет. Все подошло [по размеру]», — рассказал боец с позывным «Дорикс». Ранее за оказанную участникам спецоперации помощь своих земляков поблагодарили пермяки, находящиеся под Кременной. Они рассказали, что «получили все необходимое», начиная от маскировочных сетей, заканчивая стиральным порошком. А пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса», совместно с самбистами отправил на передовую бронежилеты и мотоцикл.