16 августа 2023

Боец ЧВК «Редут», воюющий под Бахмутом, обратился к пермякам. Видео

Боец ЧВК «Редут», воюющий под Бахмутом, получил от пермяков бронежилет и разгрузку
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, бронежилет, обмундирование, военное снаряжение, чвк урал
Боец частной военной компании рассказал, что уже протестировал бронежилет в боевом задании (архивное фото) Фото:
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Боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс» обратился к пермякам из сообщества «Вежливые люди», которые помогают фронту. Военнослужащий рассказал, что получил из Прикамья разгрузку и бронежилет. Сообщество разместило видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте», указав, что боец находится на участке фронта под Бахмутом.

«Хочу поблагодарить ребят из „Вежливых людей“, которые побеспокоились о безопасности воинов на Бахмутском направлении, прислали разгрузку. Я в ней уже поучаствовал в боевом задании. Также прислали бронежилет. Все подошло [по размеру]», — рассказал боец с позывным «Дорикс».

Ранее за оказанную участникам спецоперации помощь своих земляков поблагодарили пермяки, находящиеся под Кременной. Они рассказали, что «получили все необходимое», начиная от маскировочных сетей, заканчивая стиральным порошком. А пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса», совместно с самбистами отправил на передовую бронежилеты и мотоцикл.

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Боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс» обратился к пермякам из сообщества «Вежливые люди», которые помогают фронту. Военнослужащий рассказал, что получил из Прикамья разгрузку и бронежилет. Сообщество разместило видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте», указав, что боец находится на участке фронта под Бахмутом. «Хочу поблагодарить ребят из „Вежливых людей“, которые побеспокоились о безопасности воинов на Бахмутском направлении, прислали разгрузку. Я в ней уже поучаствовал в боевом задании. Также прислали бронежилет. Все подошло [по размеру]», — рассказал боец с позывным «Дорикс». Ранее за оказанную участникам спецоперации помощь своих земляков поблагодарили пермяки, находящиеся под Кременной. Они рассказали, что «получили все необходимое», начиная от маскировочных сетей, заканчивая стиральным порошком. А пермский благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса», совместно с самбистами отправил на передовую бронежилеты и мотоцикл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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