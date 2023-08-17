Власти Юрюзани призвали обеспечить в ночном кафе охрану после убийства бойца

Власти Юрюзани призвали владельцев ночного кафе обеспечить правопорядок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Нападение мигранта на челябинского бойца СВО

Власти Юрюзани (Челябинская область) после убийства бойца Антона Чашкина мигрантом Кароматулло Ашурмахмадом призвали владельцев ночного кафе «Ерш» обеспечить охрану правопорядка. Как URA.RU заявил глава поселения Александр Добровольский, при соблюдении условий администрация видит в работе кафе позитивный тренд на развитие предпринимательства. При этом убийство бойца произошло в другом заведении, баре «Кайф».

«Владельцы данного заведения должны нести ответственность и предпринимать меры для соблюдения законопорядка в Юрюзани. При соблюдении закона работа кафе является частью системы по развитию и продвижению малого бизнеса в поселении», — сказал Добровольский.

Глава города добавил, что жалобы на работу в кафе в администрацию не поступали. Было обращение настоятеля храма Рождества Христова, протоирея Петра Назарова, в адрес местных депутатов. Те инициировали ряд проверок со стороны контрольных органов. Выяснилось, что вид деятельности с ресторанным обслуживанием предприниматели при регистрации кафе указали, требуемый размер уставного капитала внесли. Запретов торговать спиртным вблизи от культовых сооружений в законодательстве нет. Добровольский предложил Назарову внести такую инициативу.

Нападение на Чашкина произошло 22 июля во время, пока он находился в отпуске на родине. Пострадавший не приходил в сознание и 2 августа скончался в больнице Сатки. Похоронили военнослужащего на Аллее Славы в Юрюзани. Малолетнего сына бойца матери помогает воспитывать бабушка Зинаида Обухова. Правоохранители расследуют дело по статье об убийстве.