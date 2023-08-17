Столтенберг ответил на предложение отдать РФ территории для вступления Украины в НАТО

Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг отметил, что НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс. Об заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.

На пресс-конференции ему задали вопрос о территориальных уступках Киева для России, чтобы вступить в альянс и завершить конфликт с Москвой. «НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в конфликте», — ответил на вопрос Йенс Столтенберг, его слова приводит агентство Reuters. Он также отметили, что ситуация на фронте остается неопределенной для Украины.

Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Киев может признать за Россией часть территорий. Эти слова стали сюрпризом для альянса, об этом сообщила газета Politico, ее текст приводит RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Украины в НАТО не повысит безопасность страны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс. Об заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло. На пресс-конференции ему задали вопрос о территориальных уступках Киева для России, чтобы вступить в альянс и завершить конфликт с Москвой. «НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в конфликте», — ответил на вопрос Йенс Столтенберг, его слова приводит агентство Reuters. Он также отметили, что ситуация на фронте остается неопределенной для Украины. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Киев может признать за Россией часть территорий. Эти слова стали сюрпризом для альянса, об этом сообщила газета Politico, ее текст приводит RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Украины в НАТО не повысит безопасность страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...