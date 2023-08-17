Столтенберг ответил на предложение отдать РФ территории для вступления Украины в НАТО

Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта

17 августа 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс. Об заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло. На пресс-конференции ему задали вопрос о территориальных уступках Киева для России, чтобы вступить в альянс и завершить конфликт с Москвой. «НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в конфликте», — ответил на вопрос Йенс Столтенберг, его слова приводит агентство Reuters . Он также отметили, что ситуация на фронте остается неопределенной для Украины. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Киев может признать за Россией часть территорий. Эти слова стали сюрпризом для альянса, об этом сообщила газета Politico, ее текст приводит RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Украины в НАТО не повысит безопасность страны.

В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс. Об заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло. На пресс-конференции ему задали вопрос о территориальных уступках Киева для России, чтобы вступить в альянс и завершить конфликт с Москвой. «НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в конфликте», — ответил на вопрос Йенс Столтенберг, его слова приводит агентство Reuters. Он также отметили, что ситуация на фронте остается неопределенной для Украины. Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Киев может признать за Россией часть территорий. Эти слова стали сюрпризом для альянса, об этом сообщила газета Politico, ее текст приводит RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Украины в НАТО не повысит безопасность страны.