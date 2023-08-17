Губернатор Моор обратился к жителям ХМАО и ЯНАО из-за критической ситуации на тюменских дорогах

Губернатор Моор попросил северян не нарушать ПДД на тюменских дорогах

17 августа 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор попросил северян не нарушать правила дорожного движения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор попросил жителей ХМАО и ЯНАО соблюдать правила дорожного движения на загородных трассах региона. Соответствующая публикация была размещена в его telegram-канале. Моор добавил, что за последние десять дней на автотрассах Тюменской области произошло 92 ДТП, в которых погибли 19 человек. Большинство из них — северяне. «Дорогие земляки, будьте бдительны, аккуратны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, не спешите. Если устали в пути — отдохните. Сейчас наша дорожная инфраструктура позволяет это сделать. Учитывайте обстоятельства, особенно при движении за городом. Помните, любой неосторожный и необдуманный маневр может привести к тому, что уже невозможно будет исправить», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Он добавил, что за последние десять дней на загородных трассах Тюменской области произошло 92 аварии, в которых погибли 19 человек. Семеро из них — дети. Среди основных причин, которые привели к росту ДТП, глава региона назвал нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления. Ранее агентство писало о том, что на загородных трассах Тюменской области значительно ухудшилась аварийная обстановка. По мнению источников агентства, это произошло на фоне роста количества транзитных водителей из ХМАО и ЯНАО, которые возвращаются из отпусков через территорию региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор попросил жителей ХМАО и ЯНАО соблюдать правила дорожного движения на загородных трассах региона. Соответствующая публикация была размещена в его telegram-канале. Моор добавил, что за последние десять дней на автотрассах Тюменской области произошло 92 ДТП, в которых погибли 19 человек. Большинство из них — северяне. «Дорогие земляки, будьте бдительны, аккуратны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, не спешите. Если устали в пути — отдохните. Сейчас наша дорожная инфраструктура позволяет это сделать. Учитывайте обстоятельства, особенно при движении за городом. Помните, любой неосторожный и необдуманный маневр может привести к тому, что уже невозможно будет исправить», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Он добавил, что за последние десять дней на загородных трассах Тюменской области произошло 92 аварии, в которых погибли 19 человек. Семеро из них — дети. Среди основных причин, которые привели к росту ДТП, глава региона назвал нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление автомобилем в состоянии усталости и утомления. Ранее агентство писало о том, что на загородных трассах Тюменской области значительно ухудшилась аварийная обстановка. По мнению источников агентства, это произошло на фоне роста количества транзитных водителей из ХМАО и ЯНАО, которые возвращаются из отпусков через территорию региона.