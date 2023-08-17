Экономист раскрыл, как пенсионеры могут выиграть от роста ключевой ставки ЦБ

Экономист Масленников: процентные ставки повысятся на вкладах пенсионеров

18 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Процентная ставка на депозитах пенсионеров станет выше, считает Никита Масленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 12% сыграет на руку пенсионерам, имеющим депозитные счета в банках, так как процентная ставка для них станет ощутимо выше при имеющихся льготных условиях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Для пенсионеров всегда были определенные льготные условия по вкладам. Естественно, они сохраняются. Но сейчас в рамках общего пересмотра депозитных ставок, уже группа компаний ВТБ и Сбербанк максимальную по депозитам сделали до 12%, программы вкладов для старших возрастов по ставкам тоже повысятся. Можно ли переоформить старый вклад на новый, будет зависеть уже от каждого конкретного банка. Пенсионеры, конечно, этим могут воспользоваться. Это достаточно ощутимо. Потому что если в первую декаду августа средняя депозитная ставка десяти крупнейших банков на этом рынке составляла 8,15%, то если, как минимум, на два процентных пункта это вырастет, — это будет серьезный выигрыш. Люди в принципе получают возможность в этих депозитных ставках обыграть инфляцию», — объяснил Никита Масленников. В беседе с URA.RU председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов согласился, что увеличение ключевой ставки ЦБ позволит пенсионерам разместить свои средства более выгодно. «Сложно сказать, увеличатся ли пенсионные накопления с введением ставки в 12%,но то, что по депозитам есть сейчас возможность разместить свои средства более выгодно, — это факт. Другое дело, что нужно внимательно смотреть, на какой срок, от этого может зависеть процентная ставка. Что можно порекомендовать — смотреть, какой вклад вам выгоден с точки зрения возможности пополнения, частичного снятия, срока вклада, суммы», — подчеркнул он. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12%. После этого в ВТБ заявили о повышении ставки до 12% по накопительным счетам для новых клиентов и тех, кто впервые открыл эти счета. Сбербанк начинает повышение ставок по рублевым вкладам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 12% сыграет на руку пенсионерам, имеющим депозитные счета в банках, так как процентная ставка для них станет ощутимо выше при имеющихся льготных условиях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Для пенсионеров всегда были определенные льготные условия по вкладам. Естественно, они сохраняются. Но сейчас в рамках общего пересмотра депозитных ставок, уже группа компаний ВТБ и Сбербанк максимальную по депозитам сделали до 12%, программы вкладов для старших возрастов по ставкам тоже повысятся. Можно ли переоформить старый вклад на новый, будет зависеть уже от каждого конкретного банка. Пенсионеры, конечно, этим могут воспользоваться. Это достаточно ощутимо. Потому что если в первую декаду августа средняя депозитная ставка десяти крупнейших банков на этом рынке составляла 8,15%, то если, как минимум, на два процентных пункта это вырастет, — это будет серьезный выигрыш. Люди в принципе получают возможность в этих депозитных ставках обыграть инфляцию», — объяснил Никита Масленников. В беседе с URA.RU председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов согласился, что увеличение ключевой ставки ЦБ позволит пенсионерам разместить свои средства более выгодно. «Сложно сказать, увеличатся ли пенсионные накопления с введением ставки в 12%,но то, что по депозитам есть сейчас возможность разместить свои средства более выгодно, — это факт. Другое дело, что нужно внимательно смотреть, на какой срок, от этого может зависеть процентная ставка. Что можно порекомендовать — смотреть, какой вклад вам выгоден с точки зрения возможности пополнения, частичного снятия, срока вклада, суммы», — подчеркнул он. Ранее Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12%. После этого в ВТБ заявили о повышении ставки до 12% по накопительным счетам для новых клиентов и тех, кто впервые открыл эти счета. Сбербанк начинает повышение ставок по рублевым вкладам.