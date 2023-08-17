CNN: ВСУ использовали аналоги кассетных боеприпасов в Урожайном

17 августа 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Украинские военные подтвердили использование американского оружия на передовой, сообщает CNN Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время боев за населенный пункт Урожайное на юге Донбасса ВСУ, предположительно, использовали кассетные боеприпасы. Об этом сообщили американские журналисты. «CNN не смог подтвердить устройства, идентифицированные экспертами, поскольку, вероятно, кассетные боеприпасы на видео из Урожайного были поставлены США. Считается, что Украина произвела несколько подобных устройств внутри страны, которые могли бы использоваться на передовой», — передает телеканал CNN. Уточняется, что украинские военные подтвердили использование американского оружия на передовой, но отказались сообщить подробности. Журналисты сообщили, что поставке кассетных боеприпасов украинским военным предшествовали бурные дебаты в Белом доме. Официальные лица США обсуждали поставки из-за серьезной опасности, которую несут кассетные бомбы для гражданского населения. Однако США начали поставлять кассетные бомбы Украине с 7 июля. Спустя время Белый дом подтвердил, что ВСУ применяет эти снаряды. В ООН выказали беспокойство из-за использования этого оружия. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявляла, что с момента начала поставок на Украину запрещенных кассетных боеприпасов, треть страны оказалась покрыта неразорвавшимися боеприпасами, которые несут большую опасность мирному населению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время боев за населенный пункт Урожайное на юге Донбасса ВСУ, предположительно, использовали кассетные боеприпасы. Об этом сообщили американские журналисты. «CNN не смог подтвердить устройства, идентифицированные экспертами, поскольку, вероятно, кассетные боеприпасы на видео из Урожайного были поставлены США. Считается, что Украина произвела несколько подобных устройств внутри страны, которые могли бы использоваться на передовой», — передает телеканал CNN. Уточняется, что украинские военные подтвердили использование американского оружия на передовой, но отказались сообщить подробности. Журналисты сообщили, что поставке кассетных боеприпасов украинским военным предшествовали бурные дебаты в Белом доме. Официальные лица США обсуждали поставки из-за серьезной опасности, которую несут кассетные бомбы для гражданского населения. Однако США начали поставлять кассетные бомбы Украине с 7 июля. Спустя время Белый дом подтвердил, что ВСУ применяет эти снаряды. В ООН выказали беспокойство из-за использования этого оружия. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявляла, что с момента начала поставок на Украину запрещенных кассетных боеприпасов, треть страны оказалась покрыта неразорвавшимися боеприпасами, которые несут большую опасность мирному населению.