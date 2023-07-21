В ООН осудили использование кассетных боеприпасов Украиной

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Украина не должна применять кассетные боеприпасы, отметил Стефан Дюжаррик Фото:
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В ООН выказывают беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Вооружения такого типа должны остаться в прошлом», — подчеркнул Стефан Дюжаррик во время брифинга ООН. Его транслировал официальный youtube-канал международной организации.

21 июля проходил Совбез ООН. В ходе заседания представители организации подчеркивали, что уже треть Украины оказалась охвачена неразорвавшимися снарядами. Также в ходе заседания затрагивалась тема зерновой сделки. 7 июля президент США Джо Байден одобрил поставки запрещенных боеприпасов. Данное решение поддержала треть американцев. Журналист Джон Исмей писал, что поставленные снаряды были сняты с американского производства еще в 1996 году из-за высокого шанса не разорванности.

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В ООН выказывают беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Вооружения такого типа должны остаться в прошлом», — подчеркнул Стефан Дюжаррик во время брифинга ООН. Его транслировал официальный youtube-канал международной организации. 21 июля проходил Совбез ООН. В ходе заседания представители организации подчеркивали, что уже треть Украины оказалась охвачена неразорвавшимися снарядами. Также в ходе заседания затрагивалась тема зерновой сделки. 7 июля президент США Джо Байден одобрил поставки запрещенных боеприпасов. Данное решение поддержала треть американцев. Журналист Джон Исмей писал, что поставленные снаряды были сняты с американского производства еще в 1996 году из-за высокого шанса не разорванности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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