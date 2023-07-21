В ООН осудили использование кассетных боеприпасов Украиной 21 июля 2023 в 22:03 Размер текста - 17 + Украина не должна применять кассетные боеприпасы, отметил Стефан Дюжаррик Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ООН выказывают беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Вооружения такого типа должны остаться в прошлом», — подчеркнул Стефан Дюжаррик во время брифинга ООН. Его транслировал официальный youtube-канал международной организации. 21 июля проходил Совбез ООН. В ходе заседания представители организации подчеркивали, что уже треть Украины оказалась охвачена неразорвавшимися снарядами. Также в ходе заседания затрагивалась тема зерновой сделки. 7 июля президент США Джо Байден одобрил поставки запрещенных боеприпасов. Данное решение поддержала треть американцев. Журналист Джон Исмей писал, что поставленные снаряды были сняты с американского производства еще в 1996 году из-за высокого шанса не разорванности. В ООН выказывают беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов. Об этом заявил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Вооружения такого типа должны остаться в прошлом», — подчеркнул Стефан Дюжаррик во время брифинга ООН. Его транслировал официальный youtube-канал международной организации. 21 июля проходил Совбез ООН. В ходе заседания представители организации подчеркивали, что уже треть Украины оказалась охвачена неразорвавшимися снарядами. Также в ходе заседания затрагивалась тема зерновой сделки. 7 июля президент США Джо Байден одобрил поставки запрещенных боеприпасов. Данное решение поддержала треть американцев. Журналист Джон Исмей писал, что поставленные снаряды были сняты с американского производства еще в 1996 году из-за высокого шанса не разорванности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям