17 августа 2023

Задержанного ФСБ главу челябинского района отдали под суд

Дело главы Катав-Ивановского района Шимановича передали в суд
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, решетка, суд, клетка, шиманович николай
Николай Шиманович ожидает суда Фото:
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Уголовное дело главы Катав-Ивановского района Шимановича

Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович, задержанный ФСБ по обвинению в мошенничестве, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, дело направлено для рассмотрения в суд.

«Прокуратурой в отношении обвиняемого утверждено обвинительно заключение. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что на протяжении всего расследования Шиманович не признал вину в инкриминируемом преступлении. После трех с половиной месяцев нахождения под домашним арестом главу отпустили под запрет определенных действий.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Шимановича в начале апреля по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в период своей адвокатской карьеры он присвоил деньги компании, которую представлял в процессе по банкротству. Всего он присвоил более 4 млн рублей, на которые купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери.

После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России». Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения.

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Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович, задержанный ФСБ по обвинению в мошенничестве, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, дело направлено для рассмотрения в суд. «Прокуратурой в отношении обвиняемого утверждено обвинительно заключение. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что на протяжении всего расследования Шиманович не признал вину в инкриминируемом преступлении. После трех с половиной месяцев нахождения под домашним арестом главу отпустили под запрет определенных действий. Сотрудники УФСБ по региону задержали Шимановича в начале апреля по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в период своей адвокатской карьеры он присвоил деньги компании, которую представлял в процессе по банкротству. Всего он присвоил более 4 млн рублей, на которые купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери. После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России». Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения.
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Ссылки по теме
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