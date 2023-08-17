Задержанного ФСБ главу челябинского района отдали под суд

Дело главы Катав-Ивановского района Шимановича передали в суд

Николай Шиманович ожидает суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело главы Катав-Ивановского района Шимановича

Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Николай Шиманович, задержанный ФСБ по обвинению в мошенничестве, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, дело направлено для рассмотрения в суд.

«Прокуратурой в отношении обвиняемого утверждено обвинительно заключение. Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что на протяжении всего расследования Шиманович не признал вину в инкриминируемом преступлении. После трех с половиной месяцев нахождения под домашним арестом главу отпустили под запрет определенных действий.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Шимановича в начале апреля по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что в период своей адвокатской карьеры он присвоил деньги компании, которую представлял в процессе по банкротству. Всего он присвоил более 4 млн рублей, на которые купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери.

После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России». Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения.