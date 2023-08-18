Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, зерно, погрузка, порт, судно
Через пролив Босфор прошло первой судно из украинского порта, сообщает NTV Фото:
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Контейнеровоз Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа, где он находился до начала спецоперации. Около 07:00 судно вошло в пролив Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга покинул порт Одессы и вошел в пролив Босфор», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Joseph Schulte стал первым судном с сельхозпродукцией, которое прошло через пролив после прекращения зерновой сделки. Вечером 17 августа судно прибыло в турецкий порт Амбарлы у Стамбула. Дальнейший маршрут сухогруза пока неизвестен, заключили в материале.

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Контейнеровоз Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа, где он находился до начала спецоперации. Около 07:00 судно вошло в пролив Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV. «Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга покинул порт Одессы и вошел в пролив Босфор», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Joseph Schulte стал первым судном с сельхозпродукцией, которое прошло через пролив после прекращения зерновой сделки. Вечером 17 августа судно прибыло в турецкий порт Амбарлы у Стамбула. Дальнейший маршрут сухогруза пока неизвестен, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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