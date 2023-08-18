Первое судно с Украины вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

18 августа 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Через пролив Босфор прошло первой судно из украинского порта, сообщает NTV Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Контейнеровоз Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа, где он находился до начала спецоперации. Около 07:00 судно вошло в пролив Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV. «Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга покинул порт Одессы и вошел в пролив Босфор», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Joseph Schulte стал первым судном с сельхозпродукцией, которое прошло через пролив после прекращения зерновой сделки. Вечером 17 августа судно прибыло в турецкий порт Амбарлы у Стамбула. Дальнейший маршрут сухогруза пока неизвестен, заключили в материале.

Контейнеровоз Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа, где он находился до начала спецоперации. Около 07:00 судно вошло в пролив Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV. «Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга покинул порт Одессы и вошел в пролив Босфор», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что Joseph Schulte стал первым судном с сельхозпродукцией, которое прошло через пролив после прекращения зерновой сделки. Вечером 17 августа судно прибыло в турецкий порт Амбарлы у Стамбула. Дальнейший маршрут сухогруза пока неизвестен, заключили в материале.