17 августа 2023

В пермском аэропорту самолет остановила собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, собака, домашний питомец, шпиц
Собака выбежала на взлетную полосу во время движения самолета Фото:

В пермском аэропорту собака остановила самолет, выскочив взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел 18 августа около шести утра.

«Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT».

В сообщении уточняется, что Boeing 738 выполнял рейс до Сочи. Эксплуатантом является авиакомпания «Победа». По данным сайта аэропорта, вылет самолета был задержан почти на два часа. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском аэропорту самолет остановила лиса. А пассажиров терминала пермского аэропорта напугало выбежавшее на стоянку стадо коров.

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В пермском аэропорту собака остановила самолет, выскочив взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел 18 августа около шести утра. «Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT». В сообщении уточняется, что Boeing 738 выполнял рейс до Сочи. Эксплуатантом является авиакомпания «Победа». По данным сайта аэропорта, вылет самолета был задержан почти на два часа. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском аэропорту самолет остановила лиса. А пассажиров терминала пермского аэропорта напугало выбежавшее на стоянку стадо коров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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