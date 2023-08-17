В пермском аэропорту самолет остановила собака

В пермском аэропорту собака остановила самолет, выскочив взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел 18 августа около шести утра.
«Аэропорт Пермь. Во время разбега экипажу была дана команда прекратить взлет, на полосе собака. Экипаж зарулил на стоянку», — сообщил telegram-канал «AVIAINCIDENT».
В сообщении уточняется, что Boeing 738 выполнял рейс до Сочи. Эксплуатантом является авиакомпания «Победа». По данным сайта аэропорта, вылет самолета был задержан почти на два часа. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском аэропорту самолет остановила лиса. А пассажиров терминала пермского аэропорта напугало выбежавшее на стоянку стадо коров.
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