07 июля 2022

В пермском аэропорту самолет остановила лиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, млекопитающие, лиса обыкновенная
Самолет остановил движение по взлетно-посадочной полосе из-за выбежавшей лисы Фото:

В пермском аэропорту лиса остановила самолет, заходящий на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел сегодня, 8 июля, в 6 утра.

«Сегодня в 3:58 по московскому времени самолет авиакомпании „Победа“ (рейс 570) вынужденно прервал разгон по взлетно-посадочной полосе. Причина — выбежавшая на полосу лиса. Командир воздушного судна прервал взлет, но уже через несколько минут взлет продолжил», — рассказал URA.RU пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов.

В результате инцидента никто не пострадал. Самолет выполнял рейс по маршруту «Пермь — Санкт-Петербург».

Ранее URA.RU сообщало, что самолет из Перми в Петербург на пять часов задержала птица. Столкновение с ней произошло на высоте 4600 футов.

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В пермском аэропорту лиса остановила самолет, заходящий на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел сегодня, 8 июля, в 6 утра. «Сегодня в 3:58 по московскому времени самолет авиакомпании „Победа“ (рейс 570) вынужденно прервал разгон по взлетно-посадочной полосе. Причина — выбежавшая на полосу лиса. Командир воздушного судна прервал взлет, но уже через несколько минут взлет продолжил», — рассказал URA.RU пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет выполнял рейс по маршруту «Пермь — Санкт-Петербург». Ранее URA.RU сообщало, что самолет из Перми в Петербург на пять часов задержала птица. Столкновение с ней произошло на высоте 4600 футов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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