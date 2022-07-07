В пермском аэропорту самолет остановила лиса

08 июля 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Самолет остановил движение по взлетно-посадочной полосе из-за выбежавшей лисы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском аэропорту лиса остановила самолет, заходящий на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел сегодня, 8 июля, в 6 утра. «Сегодня в 3:58 по московскому времени самолет авиакомпании „Победа“ (рейс 570) вынужденно прервал разгон по взлетно-посадочной полосе. Причина — выбежавшая на полосу лиса. Командир воздушного судна прервал взлет, но уже через несколько минут взлет продолжил», — рассказал URA.RU пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет выполнял рейс по маршруту «Пермь — Санкт-Петербург». Ранее URA.RU сообщало, что самолет из Перми в Петербург на пять часов задержала птица. Столкновение с ней произошло на высоте 4600 футов. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В пермском аэропорту лиса остановила самолет, заходящий на взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел сегодня, 8 июля, в 6 утра. «Сегодня в 3:58 по московскому времени самолет авиакомпании „Победа“ (рейс 570) вынужденно прервал разгон по взлетно-посадочной полосе. Причина — выбежавшая на полосу лиса. Командир воздушного судна прервал взлет, но уже через несколько минут взлет продолжил», — рассказал URA.RU пресс-секретарь аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет выполнял рейс по маршруту «Пермь — Санкт-Петербург». Ранее URA.RU сообщало, что самолет из Перми в Петербург на пять часов задержала птица. Столкновение с ней произошло на высоте 4600 футов.