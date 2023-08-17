В Тюмени планируют продавать алкоголь возле школы и больницы. Фото

18 августа 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Возле женской консультации планируют открыть пивной бар и алкомаркет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени на улице Луначарского планируют открыть магазин «Красное&Белое» и пивной бар «Распивин» возле школы и отделения городской поликлиники №7. Об этом URA.RU рассказала тюменка Валентина Павлова. «Женская консультация находится на улице Луначарского в доме №38. „Распивин“ и „Красное&Белое“ в соседнем доме будут открыты. <…> Все-таки магазин и ресторан с кальяной и распивочной — это разные вещи. Если даже взрослый купил алкоголь в магазине, он тут же его забрал и увез, употребления на месте это все-таки редкость. А вот выходящие из кафе пьяные и подвыпившие люди на дорожку, где проходит весьма плотный трафик школьников и беременных женщин, вызывает опасения. Измененное сознание человека это небезопасно для окружающих, особенно для таких незащищенных категорий, как дети и беременные», — поделилась мнением с URA.RU тюменка. Она также отметила, что далеко не всем жителям многоквартирного дома может понравиться открытие бара. Жительница добавила, что расстояние между заведениями, где продают алкоголь, и школами должны быть не менее километра. «Все-таки надо увеличивать расстояние, либо принимать еще нюансы, ограничивающие расположение таких заведений», — сообщила Павлова. Агентство URA.RU направило запросы в инфоцентр регионального правительства и в адрес торговой сети «Красное&Белое». Ответы на них ожидаются. Фото: Валентина Павлова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на улице Луначарского планируют открыть магазин «Красное&Белое» и пивной бар «Распивин» возле школы и отделения городской поликлиники №7. Об этом URA.RU рассказала тюменка Валентина Павлова. «Женская консультация находится на улице Луначарского в доме №38. „Распивин“ и „Красное&Белое“ в соседнем доме будут открыты. <…> Все-таки магазин и ресторан с кальяной и распивочной — это разные вещи. Если даже взрослый купил алкоголь в магазине, он тут же его забрал и увез, употребления на месте это все-таки редкость. А вот выходящие из кафе пьяные и подвыпившие люди на дорожку, где проходит весьма плотный трафик школьников и беременных женщин, вызывает опасения. Измененное сознание человека это небезопасно для окружающих, особенно для таких незащищенных категорий, как дети и беременные», — поделилась мнением с URA.RU тюменка. Она также отметила, что далеко не всем жителям многоквартирного дома может понравиться открытие бара. Жительница добавила, что расстояние между заведениями, где продают алкоголь, и школами должны быть не менее километра. «Все-таки надо увеличивать расстояние, либо принимать еще нюансы, ограничивающие расположение таких заведений», — сообщила Павлова. Агентство URA.RU направило запросы в инфоцентр регионального правительства и в адрес торговой сети «Красное&Белое». Ответы на них ожидаются.