Турция скрыла груз судна, выпущенного из Украины впервые за месяц

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Международный порт Бердянска и Нижний Бердянский маяк. Запорожская область
Судно перевозит 2114 контейнеров с неизвестным содержимым Фото:
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Турция скрыла содержимое контейнеров с грузом, судно с которым вышло с порта Украины и пришвартовалось в порту Стамбула. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Судно впервые с 16 июля покинуло порт Одессы.

«Контейнеровоз Joseph Schulte Ship, плавающий под флагом Гонконга, перевозит 2114 контейнеров. <…> Это судно не перевозит зерно», — сообщается на сайте турецкого ведомства. Судно впервые покинуло порт Одессы с 16 июля. В связи с тем, что РФ вышла из зерновой сделки, судно не могла покинуть порт Украины в рамках Стамбульского соглашения. Содержимое судна остается неизвестным.

Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа. Далее оно вошло в пролив Босфор. О дальнейшем маршруте судна также не сообщается. Ранее Турция пообещала впускать судна, идущие с Украины.

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Турция скрыла содержимое контейнеров с грузом, судно с которым вышло с порта Украины и пришвартовалось в порту Стамбула. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Судно впервые с 16 июля покинуло порт Одессы. «Контейнеровоз Joseph Schulte Ship, плавающий под флагом Гонконга, перевозит 2114 контейнеров. <…> Это судно не перевозит зерно», — сообщается на сайте турецкого ведомства. Судно впервые покинуло порт Одессы с 16 июля. В связи с тем, что РФ вышла из зерновой сделки, судно не могла покинуть порт Украины в рамках Стамбульского соглашения. Содержимое судна остается неизвестным. Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа. Далее оно вошло в пролив Босфор. О дальнейшем маршруте судна также не сообщается. Ранее Турция пообещала впускать судна, идущие с Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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