Турция скрыла груз судна, выпущенного из Украины впервые за месяц

Турция скрыла содержимое контейнеров с грузом, судно с которым вышло с порта Украины и пришвартовалось в порту Стамбула. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Судно впервые с 16 июля покинуло порт Одессы.
«Контейнеровоз Joseph Schulte Ship, плавающий под флагом Гонконга, перевозит 2114 контейнеров. <…> Это судно не перевозит зерно», — сообщается на сайте турецкого ведомства. Судно впервые покинуло порт Одессы с 16 июля. В связи с тем, что РФ вышла из зерновой сделки, судно не могла покинуть порт Украины в рамках Стамбульского соглашения. Содержимое судна остается неизвестным.
Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа. Далее оно вошло в пролив Босфор. О дальнейшем маршруте судна также не сообщается. Ранее Турция пообещала впускать судна, идущие с Украины.
Турция скрыла содержимое контейнеров с грузом, судно с которым вышло с порта Украины и пришвартовалось в порту Стамбула. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Судно впервые с 16 июля покинуло порт Одессы. «Контейнеровоз Joseph Schulte Ship, плавающий под флагом Гонконга, перевозит 2114 контейнеров. <…> Это судно не перевозит зерно», — сообщается на сайте турецкого ведомства. Судно впервые покинуло порт Одессы с 16 июля. В связи с тем, что РФ вышла из зерновой сделки, судно не могла покинуть порт Украины в рамках Стамбульского соглашения. Содержимое судна остается неизвестным. Joseph Schulte, зарегистрированный под флагом Гонконга, покинул порт Одессы 16 августа. Далее оно вошло в пролив Босфор. О дальнейшем маршруте судна также не сообщается. Ранее Турция пообещала впускать судна, идущие с Украины.