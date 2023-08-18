Военнопленные украинцы пожаловались, что на передовой нет офицеров ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
К бойцам ВСУ командование относится как к расходному материалу, признались военнопленные бойцы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование относится к своим солдатам как к расходному материалу. При этом офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует на поле боя. Об этом рассказали военнопленные украинские бойцы.

«Офицерский состав на передовой отсутствует. Все приказы передаются по средствам связи, с которыми возникают постоянные проблемы. <…> ВСУ рассказывают, что к ним относятся, как к расходному материалу», — передает Минобороны РФ слова пленных бойцов. При этом солдаты отмечают профессионализм своих российских противников.

Украинские солдаты неоднократно отзывались о своем командовании в негативном ключе. Один из бойцов признавался, что командование ВСУ использует мобилизованных в качестве пушечного мяса. Киев проводит контрнаступление с 4 июня, но испытывает неудачи в боях с ВС РФ. Провал отмечают на Западе и на Украине.

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Украинское командование относится к своим солдатам как к расходному материалу. При этом офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует на поле боя. Об этом рассказали военнопленные украинские бойцы. «Офицерский состав на передовой отсутствует. Все приказы передаются по средствам связи, с которыми возникают постоянные проблемы. <…> ВСУ рассказывают, что к ним относятся, как к расходному материалу», — передает Минобороны РФ слова пленных бойцов. При этом солдаты отмечают профессионализм своих российских противников. Украинские солдаты неоднократно отзывались о своем командовании в негативном ключе. Один из бойцов признавался, что командование ВСУ использует мобилизованных в качестве пушечного мяса. Киев проводит контрнаступление с 4 июня, но испытывает неудачи в боях с ВС РФ. Провал отмечают на Западе и на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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