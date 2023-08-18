Гости спортивного фестиваля из Аргентины назвали главные плюсы Екатеринбурга

Спортсмены из Аргентины восхитились общественным транспортом Екатеринбурга

Аргентинские спортсмены считают Екатеринбург удобным для проживания городом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный плюс Екатеринбурга — это развитый наземный транспорт. Также к плюсам можно отнести архитектурную разнообразность. Таким мнением с журналистом URA.RU поделились участники Международного фестиваля университетского спорта из Аргентины, который стартовал в уральской столице.

«Огромную роль для человека имеет наземный транспорт. По сравнению с многими городами Аргентины, в Екатеринбурге очень развит общественный транспорт. У вас и автобусы, и троллейбусы, и трамваи. А еще есть метро. Мне уже сказали, что ветка метро одна, но уж лучше одна, чем вообще без метро», — делится с корреспондентом агентства Алехандра.

По словам другого участника спортивного фестиваля Демиана, главным плюсом уральской столицы является архитектурная разнообразность. «Меня поражает количество музеев и различных креативных мест, где можно провести свой досуг. И при этом все в шаговой доступности. И вообще, город очень спокойный и размеренный. Наверно, благодаря этому чувствуешь себя умиротворенно», — отметил аргентинец.

В Екатеринбурге с 19 по 31 августа состоится Международный фестиваль студенческого спорта. За медали в 14 видах спорта будут сражаться спортсмены из России, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бразилии, Гватемалы, Ирана, Кыргызстана, Мексики, Сербии. Открытие фестиваля произошло 18 августа. Торжественную речь произнес уральский полпред Владимир Якушев. Также церемонию посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов и мэр спортивной деревни автогонщик Сергей Карякин.