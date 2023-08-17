17 августа 2023

Иностранцы заполонили окраину Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыли деревню Универсиады
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Пресс-тур на стройплощадку Деревни Универсиады-2023. Екатеринбург, трактор, новостройки, стройка, деревня универсиады
В Екатеринбурге торжественно открыли деревню Универсиады Фото:

В Екатеринбурге 18 августа открыли спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта в Новокольцовском. В нее уже заселились участники соревнований, передает корреспондент URA.RU.

«Минспорта приветствует на свердловской земле. Для вас созданы прекрасные условия для проживания, для соревнования. В ближайшие дни этот комплекс деревни станет вашим домом, и я уверен, что вы действительно почувствуете себя как дома», — обратился к участникам фестиваля замминистра спорта РФ Азат Кадыров.

Кроме Кадырова, церемонию посетил полред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов и мэр спортивной деревни автогонщик Сергей Карякин.

Первыми деревню заселились гости из Бахрейна и Пакистана. Для них подготовили программу с элементами русской культуры.

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В Екатеринбурге 18 августа открыли спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта в Новокольцовском. В нее уже заселились участники соревнований, передает корреспондент URA.RU. «Минспорта приветствует на свердловской земле. Для вас созданы прекрасные условия для проживания, для соревнования. В ближайшие дни этот комплекс деревни станет вашим домом, и я уверен, что вы действительно почувствуете себя как дома», — обратился к участникам фестиваля замминистра спорта РФ Азат Кадыров. Кроме Кадырова, церемонию посетил полред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов и мэр спортивной деревни автогонщик Сергей Карякин. Первыми деревню заселились гости из Бахрейна и Пакистана. Для них подготовили программу с элементами русской культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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