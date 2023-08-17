Иностранцы заполонили окраину Екатеринбурга

В Екатеринбурге 18 августа открыли спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта в Новокольцовском. В нее уже заселились участники соревнований, передает корреспондент URA.RU.
«Минспорта приветствует на свердловской земле. Для вас созданы прекрасные условия для проживания, для соревнования. В ближайшие дни этот комплекс деревни станет вашим домом, и я уверен, что вы действительно почувствуете себя как дома», — обратился к участникам фестиваля замминистра спорта РФ Азат Кадыров.
Кроме Кадырова, церемонию посетил полред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов и мэр спортивной деревни автогонщик Сергей Карякин.
Первыми деревню заселились гости из Бахрейна и Пакистана. Для них подготовили программу с элементами русской культуры.
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