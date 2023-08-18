Полпред президента РФ в УрФО Якушев выступил с важным обращением к иностранцам. Видео

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Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев поздравил всех участников и гостей фестиваля Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 18 августа посетил открытие спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Новокольцовском. Полпред поприветствовал участников и иностранных гостей фестиваля, передает корреспондент URA.RU, побывавший на открытии.

«Я с большим удовольствием приветствую здесь вас на Урале, в городе Екатеринбурге. Так уж получилось, что в эти дни Екатеринбург празднует свое 300-летие. Это город, где на сегодняшний день существуют мощное спортивное университетское движение. Сегодня мы присутствуем с вами на открытии спортивной деревни фестиваля. Это многофункциональный объект, где построены самые современные спортивные объекты. Как положено, я хочу пожелать всем участникам этого фестиваля как можно больше побед и меньше травм. Зрителям хочу пожелать добрых и хороших эмоций. Пусть как всегда победит сильнейший. Но кроме спортивных состязаний это еще и огромный праздник, где встречается огромное количество людей из разных стран ит континентов. Я также хочу загадать всем доброго общения, хороших эмоций и огромного желания вернуться еще неоднократно сюда, к нам в город Екатеринбург», — сказал Якушев.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 18 августа открыли спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта. В нее уже заселились участники соревнований.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 18 августа посетил открытие спортивной деревни Международного фестиваля университетского спорта в Новокольцовском. Полпред поприветствовал участников и иностранных гостей фестиваля, передает корреспондент URA.RU, побывавший на открытии. «Я с большим удовольствием приветствую здесь вас на Урале, в городе Екатеринбурге. Так уж получилось, что в эти дни Екатеринбург празднует свое 300-летие. Это город, где на сегодняшний день существуют мощное спортивное университетское движение. Сегодня мы присутствуем с вами на открытии спортивной деревни фестиваля. Это многофункциональный объект, где построены самые современные спортивные объекты. Как положено, я хочу пожелать всем участникам этого фестиваля как можно больше побед и меньше травм. Зрителям хочу пожелать добрых и хороших эмоций. Пусть как всегда победит сильнейший. Но кроме спортивных состязаний это еще и огромный праздник, где встречается огромное количество людей из разных стран ит континентов. Я также хочу загадать всем доброго общения, хороших эмоций и огромного желания вернуться еще неоднократно сюда, к нам в город Екатеринбург», — сказал Якушев. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 18 августа открыли спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта. В нее уже заселились участники соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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